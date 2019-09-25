Сын Меган Маркл впервые появился на официальном мероприятии

Герцог и герцогиня Сассекские встретились с архиепископом Десмондом Туту и его дочерью Тандеку. Обе семьи прибывали в чудесном настроении. Они мило беседовали за чашкой чая, а маленький Арчи в это время впервые в жизни приобщался к обязанностям королевской семьи.
На видео заметно, как нервничает Меган. Она постоянно сжимает ручку сына. Судя по всему, для любящей матери это событие оказалось очень волнительным.
Напомним, Арчи – первый и пока единственный наследник герцога и герцогини Сассекских. Маркл родила малыша 6 мая нынешнего года.
Спустя некоторое время Букингемский дворец сообщил, что принц Гарри присутствовал на родах. После рождения сына внук Королевы Елизаветы II признался, что они с супругой были“абсолютно взволнованы”.
Несмотря на то, что родители мальчика отказались от титула вежливости "графа Дамбартона" для наследника, в будущем Арчи может рассчитывать на королевское звание. По прогнозам малыш официально будет признан принцем в течение нескольких лет. После того, как его дедушка, Чарльз, станет Королем.
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