Маркл сняла подаренное к помолвке кольцо

Жена внука Елизаветы II решила быть сдержанной в присутствии граждан бедной страны. Чтобы не привлекать внимание дорогими украшениями и не смущать жителей ЮАР, она сняла их.
Зарубежные журналисты запечатлели Меган без кольца с бриллиантом, которое к помолвке ей подарил Гарри. Оно стоит космических денег – 140 тысяч фунтов стерлингов (почти 11 миллионов рублей).
Вместо дорогого украшения Маркл надела скромный перстень с бирюзой за 200 фунтов. Рядом с ним красовалось обручальное кольцо, которое герцогиня Сассекская, судя по всему, не снимает ни при каких обстоятельствах.
Кстати, супруга принца Гарри отдала предпочтение не только скромным аксессуарам, но и бюджетным нарядам. Она появилась в темно-коричневом платье-балахоне за 70 евро. Наряд украшен хаотичными узорами, отдаленно напоминающими национальные. Дополнили сдержанный образ босоножки с завязками.
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