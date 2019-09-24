Меган Маркл станцевала с южноамериканскими женщинами

В Сети появилось видео, где Меган Маркл танцует вместе с африканскими женщинами. После – впервые в статусе герцогини – бывшая американская актриса высказалась о своем африканском происхождении.
Кроме того, герцогиня Сассекская обсудила с представительницами общественных организаций проект по защите прав женщин и детей. "Я здесь как мать, как жена, как цветная женщина и как ваша сестра", – заявила Меган. После ее речи публика разразилась аплодисментами.
Отметим, что принц Гарри и его жена впервые взяли четырехмесячного сына в заграничную поездку. Однако из соображений безопасности оставили Арчи с няней в кейптаунской резиденции британского высокого комиссара. Местные жители дали малышу почетное африканское имя Нтсика – "столп силы".
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