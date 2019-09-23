Когда включат отопление в Москве

С 23 сентября в Москве началось включение отопления в жилых домах, промышленных и административных зданиях. Об этом рассказал заместитель столичного мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
Подача тепла началась в связи с понижением среднесуточной температуры воздуха ниже плюс восьми градусов. Заммэра добавил, что в 2019 году своевременно подготовили к отопительному сезону свыше 70 тысяч зданий, передает "Вечерняя Москва".
В первую очередь подача теплоносителя осуществляется потребителям социальной и жилищной сфер, затем – на промышленные предприятия и в офисные здания, сообщает "Москва24".
Дату начала отопительного периода устанавливает столичное правительство. Согласно регламенту, во время отопительного сезона температура в жилом помещении должна быть не ниже 18 градусов.
Начался отопительный сезон и в Подмосковье. Тепло подано на более чем 90% объектов социальной сферы. Об этом сообщил вице-губернатор Московской области Дмитрий Пестов. "По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева работает региональный штаб, который отслеживает ситуацию с подачей тепла и оперативно решает все возникающие вопросы", – цитирует Пестова телеканал "360".
Во многих образовательных учреждениях тепло стало еще 19 сентября. А в первой половине дня 23 сентября уже начали отапливать порядка 30% многоквартирных домов.
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