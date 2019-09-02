Всплыли сенсационные данные о развалившемся браке Поклонской

Развод экс-прокурора Крыма прокомментировали в ее окружении. Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян назвал возможную причину, по которой Наталья Поклонская и Иван Соловьев разошлись.

"Наталья Владимировна по натуре лидер. Управлять ею не получится, пытаться опередить ее на повороте тоже. Ну, и разумеется, она очень не любит, когда люди пользуются ее именем себе на благо, попросту говоря пиарятся", – заявил эксперт в беседу с "Дни.ру". Он отметил, что точных причин развода пары не знает, но предположения по этому поводу у него имеются.

"Я так понял, что Иван с начала года полностью сосредоточился на их совместном проекте, книга у них выходила. Видимо, слишком много времени они проводили друг с другом и не успевали друг от друга отдохнуть. А это всегда вредит браку", – рассказал Манукян. Также он сообщил, что ему удалось в течение месяца поработать с депутатом.

"Мы сотрудничали в июле 2017 года. Потом мой блогерский стиль дал о себе знать и, конечно, Наталье Владимировне это не понравилось. Наш формат начальник-помощник так и не успел прижиться. Но для меня важнее всего, что мы с ней не поссорились, и я ее уважаю по сей день", - поделился эксперт. Он добавил, что опыт сотрудничества с Натальей Поклонской стал для него бесценным.

По словам Вадима Манукяна, в последнее время общаться с политиком в соцсетях они стали значительно реже. "Но я все понимаю, к своей работе Наталья Поклонская относится очень серьезно и решает насущные проблемы людей, работает не для галочки, а на совесть", – резюмировал эксперт.