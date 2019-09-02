Володин: Вмешательство в личную жизнь Поклонской недопустимо

"Что бы кто ни говорил, что политик себе не принадлежит, и
он абсолютно публичен, – у него есть личная жизнь", – сказал спикер
Госдумы.
Председатель нижней палаты дал понять, что считает вмешательство в дела семьи недопустимым. Он напомнил, что таковы правила цивилизованного сообщества.
Ранее сообщалось о расставании Натальи Поклонской с ее супругом, бывшим руководителем аппарата уполномоченного по правам человека Иваном Соловьевым. Сам Соловьев объяснил развод тем, что два лидера не могут ужиться в одной семье.
Один в их паре является красивым и целеустремленным, а второй обладает теми же качествами в превосходной степени, приводит слова Соловьева РИА Новости. По его словам, он "облегчил жене задачу", дав возможность выбирать дальнейший путь.
Несколько дней назад Поклонская заявила, что ее личная жизнь закрыта для прессы. Между тем она отметила, что в ней "произошли радикальные перемены, о которых даже никто не догадывается".
О свадьбе Натальи Поклонской и Ивана Соловьева стало известно в августе прошлого года. За прошедшее время супруги реализовали ряд совместных гуманитарных проектов. Кроме того, они написали автобиографическую книгу.
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