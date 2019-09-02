Володин: Вмешательство в личную жизнь Поклонской недопустимо

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал не вмешиваться в личную жизнь зампреда комитета нижней палаты по безопасности и противодействию коррупции Натальи Поклонской. Ранее в прессе появились сообщения о ее разводе.



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