Володин: ВГИК внес большой вклад в сохранение традиций и духовных ценностей

Праздник для первокурсников-вгиковцев сегодня особенный,
отметил Володин. "Вы будете сто первый набор, который, разменяв вековые
традиции, войдет уже во вторую сотню", – сказал спикер Госдумы, обращаясь к
учащимся.
Он пожелал студентам и преподавателям отметить 150-летие ВГИКа, а также задуматься о 200-летии. В эпоху цифровых технологий жизнь человека должна быть длиннее и насыщеннее, добавил председатель нижней палаты.
По его словам, институт кинематографии сделал все, чтобы люди лучше знали историю и традиции, берегли духовные ценности, приумножали отечественное искусство. "Вы видите это по "оскарам" – а это признание международное. Но есть не только "оскары", но фильмы, работы, причем работы не только в кино", – отметил Володин. Картины выпускников вуза восхищают и завораживают, подчеркнул спикер Госдумы.
Он пожелал студентам вдохновения и творческих успехов и заверил, что попечительский совет сделает для этого все возможное. Также Володин ознакомился с выставкой работ студентов и педагогов художественного факультета вуза.
Председатель нижней палаты предложил выставлять работы начинающих кинохудожников в Саратове, а также проводить для них пленэры в Хвалынске. В ближайшее время в Госдуме откроется выставка работ художественного факультета.
Напомним, в июле этого года Вячеслав Володин возглавил попечительский совет ВГИК. Также в него вошли заместитель министра культуры Николай Овсиенко, президент Гильдии продюсеров России Ренат Давлетьяров, а также режиссеры Владимир Меньшов, Карен Шахназаров и другие именитые деятели культуры и искусства.
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