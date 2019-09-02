Володин: ВГИК внес большой вклад в сохранение традиций и духовных ценностей

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в понедельник, 2 сентября, посетил Всероссийский государственный институт кинематографии, главой попечительского совета которого он является. Председатель нижней палаты поздравил студентов с началом учебного года и пожелал им успехов.



Праздник для первокурсников-вгиковцев сегодня особенный, отметил Володин. "Вы будете сто первый набор, который, разменяв вековые традиции, войдет уже во вторую сотню", – сказал спикер Госдумы, обращаясь к учащимся.



Он пожелал студентам и преподавателям отметить 150-летие ВГИКа, а также задуматься о 200-летии. В эпоху цифровых технологий жизнь человека должна быть длиннее и насыщеннее, добавил председатель нижней палаты.

По его словам, институт кинематографии сделал все, чтобы люди лучше знали историю и традиции, берегли духовные ценности, приумножали отечественное искусство. "Вы видите это по "оскарам" – а это признание международное. Но есть не только "оскары", но фильмы, работы, причем работы не только в кино", – отметил Володин. Картины выпускников вуза восхищают и завораживают, подчеркнул спикер Госдумы.

Он пожелал студентам вдохновения и творческих успехов и заверил, что попечительский совет сделает для этого все возможное. Также Володин ознакомился с выставкой работ студентов и педагогов художественного факультета вуза.

Председатель нижней палаты предложил выставлять работы начинающих кинохудожников в Саратове, а также проводить для них пленэры в Хвалынске. В ближайшее время в Госдуме откроется выставка работ художественного факультета.

Напомним, в июле этого года Вячеслав Володин возглавил попечительский совет ВГИК. Также в него вошли заместитель министра культуры Николай Овсиенко, президент Гильдии продюсеров России Ренат Давлетьяров, а также режиссеры Владимир Меньшов, Карен Шахназаров и другие именитые деятели культуры и искусства.