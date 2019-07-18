Володин возглавил попечительский совет ВГИК

"(Володин) возглавил попечительской совет. Сначала Вячеславу Викторовичу сделали предложение войти (в совет) и возглавить, он согласился", – пишет РИА Новости со ссылкой на Кашеварову.
Помимо Вячеслава Володина, в состав попечительского совета вошли ректор кинематографического института Владимир Малышев, заместитель министра культуры Николай Овсиенко, президент Гильдии продюсеров России Ренат Давлетьяров, а также режиссеры Владимир Меньшов, Карен Шахназаров, Федор Бондарчук, Владимир Хотиненко и другие деятели культуры и искусства. Об этом сообщается на сайте высшего учебного заведения.
Напомним, спикер Госдумы посетил Всероссийский государственный институт кинематографии 14 июня. Он предложил установить у входа в вуз памятник Станиславу Говорухину – выдающемуся режиссеру и депутату всех созывов нижней палаты парламента.
Монумент должен появиться рядом с памятниками другим известным выпускникам учебного заведения – Андрею Тарковскому, Василию Шукшину, Геннадию Шпаликову.
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