Володин назвал необходимое условие для развития транспорта

Свадьба Бондарчука и Андреевой Рак у Заворотнюк: все новости Новости Украины Форум "Дом-2"

Топ новостей

Хватил удар: Шаляпину вызвали скорую после известия о смерти Цымбалюк
Народ рвет и мечет из-за обрушения на Крымском мосту
Кончаловского отправили под капельницу после унизительной истории с Высоцкой
Пророчество Ванги о судьбе Зеленского взбудоражило украинцев
"Это не слух": Заворотнюк решилась раскрыть правду о раке
партнеры
Среда 18 сентября
Лента новостей
17:52
В Киеве неизвестный угрожает взорвать мост
17:37
В московском метро пассажир упал на рельсы
17:16
На Украине сделали заявление о срыве встречи Путина и Зеленского
17:06
В Ижевске пьяный водитель устроил ДТП
16:58
Вышедшие на волю Кокорин и Мамаев постыдно опустились
16:36
В Сахалинской области ввели режим ЧС из-за страшного пожара
15:57
В Новосибирске женщина с ребенком упала в яму с кипятком
15:34
На Украине закатили истерику в защиту Зеленского
15:20
Экс-футболист "Зенита" скончался на 44-м году жизни
15:16
Лазарева обвинили в наглом воровстве
14:41
В России обнаружили храм из костей мамонта
14:40
"Бесстыдница!": выставившую перед иконами грудь Кравец побили прихожане
14:40
Пугачева и Галкин расстались накануне важной даты
14:37
"Желаю захлебнуться!": Заворотнюк обратилась к народу на фоне слухов о раке
14:16
Куда сходить в Москве: афиша на неделю
14:08
За фото умирающей от рака Заворотнюк предложили миллион
14:03
Бондарчук подтвердила самое страшное о судьбе Заворотнюк
13:56
"Акт отчаяния": напавший на Зеленского политик прилюдно опозорился
13:44
"Отвратительная сатанистка!": расфуфыренная Темникова взбесила народ
13:42
Что случилось с сыном Тамары Гвердцители
13:31
Пистолеты и боеприпасы нашли у пенсионера под Москвой
13:30
Госдума одобрила закон в поддержку российских виноделов
13:13
Житель Вологодской области погиб из-за сигареты
13:04
Разрушает мозг: стало известно о вреде алкоголя
13:03
Нурмагомедов сделал заявление о завершении карьеры
12:42
Убийство Лукашенко: срочное заявление о ситуации в Минске
12:41
России предрекли вымирание от рака
12:40
Vmode Magazine – новый ориентир в мире моды и стиля
12:39
Зловещее молчание о состоянии умирающей Заворотнюк насторожило народ
12:35
Андрееву засняли в расстегнутом платье после свадьбы с Бондарчуком
12:19
68-летняя вдова Кобзона выглядит ровесницей внучки
11:56
В сознании: последние новости о состоянии Анастасии Заворотнюк
11:48
Порошенко после ареста решился на дерзкую выходку
11:48
"Первому каналу хана": Эрнсту объявили суровый приговор
11:35
"Бессовестная, как ты могла!": Пугачева отчитала зарвавшуюся Собчак
11:35
Брэд Питт наплевал на "Оскар" с высокой колокольни
11:24
В Москве неадекватный мужчина бросил в полицейских гранату
11:10
Adele Tribute Show: Впервые хиты легендарной Адель прозвучат в России
10:42
Постаревшая и потолстевшая звезда Голливуда произвела фурор
10:32
"Мальчик отстает в развитии": Юлия Меньшова разоткровенничалась о сыне
10:00
Жириновский заявил о воссоединении России и Белоруссии
09:50
Сенсационное признание Гузеевой о сексе: Ненавижу это дело
09:43
В центре столицы в Москву-реку упала бетономешалка
09:26
Билан подверг себя смертельной опасности
09:13
На юго-востоке Москвы мужчину ударили ножом в букмекерской конторе
08:53
Обман? У беременной жены Тарасова пропал живот
08:34
Заворотнюк обещают показать на ток-шоу за 200 миллионов
08:19
На выступающую в Крыму Ларису Долину напали украинцы
07:47
Топурия обворожила народ снимком в купальнике
06:35
Спевшийся с американцами Лукашенко нанес подлый удар Путину
04:39
"Секс важен!": Серябкина затронула глубокую тему
02:14
Любовницы выдуманы: спустя годы раскрыт гнусный обман сердцееда Сташевского
00:31
"Жар-птица!": Канделаки в эффектном наряде сразила наповал
21:53
Украину подняли на смех после истерики из-за Крыма
21:37
"Исход будет один": близкие Заворотнюк отказываются от помощи
21:35
Сколько Собчак заработала на свадьбе с Богомоловым
21:34
Подвенечное платье невесты Бондарчука сравнили с нарядом принцессы
21:30
Ученые назвали лучший фрукт для омоложения
21:17
Молния ударила в футболистов во время матча
21:09
Зачем родственники истязают Лидию Федосееву-Шукшину
21:08
"Плакать хочется": Тарзан выставил голое тело напоказ
20:51
"Думаешь, он больше изменять не будет?": жене дали под дых после освобождения Мамаева
20:45
"Что-то нехорошее случилось": Корчевников заставил понервничать
20:42
В саратовском аэропорту показывали фильмы для взрослых
20:25
Зеленский вывел народ из себя роскошным кортежем (видео)
20:08
В Киселевске легковушка протаранила остановку
20:05
Уставшая от одиночества Бузова рассказала о мужчине мечты
19:52
Супруг срочно приехал к тяжелобольной Заворотнюк
19:26
Российскую биатлонистку дисквалифицировали из-за допинга
19:21
Кэмпбелл засветила прелести перед народом
19:20
Лукашенко сделал странное заявление о США и Донбассе
19:08
"Полный игнор": муж Бородиной взвыл от несправедливости
19:05
Свадьбу Бондарчука и Андреевой перенесли
18:38
В Таганроге на школьников рухнул потолок
18:27
"Специально пошел проверил": муж Гагариной отреагировал на слухи о разводе
18:10
Увиденное на свадьбе Бондарчука и Андреевой вызвало шок
18:08
В Удмуртии пенсионерку обокрали почти на 200 тысяч рублей
17:41
Путин жестко раскритиковал чиновников (видео)
17:39
Архивные фото умирающей Заворотнюк взбудоражили народ
17:20
В Кировской области девушка погибла из-за упавшего в ванну телефона
16:47
Жестокий насильник? Оплеванный миллионер пришел к Шепелеву
16:43
Скорбящая Чехова проводила в последний путь близкого человека
16:43
В Петербурге мужчина зверски избил своего соседа
16:42
Зеленскому пригрозили уголовным делом
16:32
Как у Заворотнюк: Дане Борисовой грозит опасность
16:12
В прямом эфире сообщили о смерти 65-летнего Лукашенко
15:56
Киев получил смачный плевок в лицо из Европы
15:49
В Москве пройдет VI международный турнир по бальным танцам
15:46
Как правильно просить мужчину
15:46
Народный артист России умер в возрасте 80 лет
15:32
Трое пострадавших: в Японском море напали на российских пограничников
15:31
Москвичам предложат оценить городские скамейки и фонари
15:28
Трудовые книжки в России могут стать электронными
15:15
"Не описать то горе и ту тоску!": в семье звезды "Дома-2" случилась страшная трагедия
15:14
Переделанную Рудковскую перестали узнавать
15:01
Арестован: Порошенко нанесли сокрушительный удар
14:48
"Стоило ей очень серьезной крови": Меньшов высказался о внезапной популярности дочери
14:48
Звезда сериала "Полицейский с Рублевки" бросила вызов коллегам
14:47
В Смоленской области солдат погиб под БТР
14:47
Концерт Андрея Державина и группы "Сталкер" в Москве: "Дни.ру" дарят билеты
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Гороскоп на октябрь
Провокационный образ Иисуса сразил россиян
"Бессовестная, как ты могла!": Пугачева отчитала зарвавшуюся Собчак
Легкомысленный Зеленский повторил главную ошибку Порошенко
Свели в могилу? Родственники умершей звезды сцепились у Малахова
Володин назвал "стыдобищей" мониторинг ПАСЕ по правам полов в России
Общество

Володин назвал необходимое условие для развития транспорта

Вячеслав Володин и Евгений Дитрих. Фото: duma.gov.ru/
Для развития транспортной отрасли необходимо совершенствовать законодательство, в частности, ФЗ-44, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он принял участие в открытии выставки "Законъ. К истории транспорта России" в стенах нижней палаты парламента. 
прочитано 145 раз

Без эффективной доставки пассажиров и грузов невозможно решить вопросы развития такой большой страны, как Россия, сказал Володин. Он напомнил, что депутаты уделяют приоритетное внимание вопросам транспорта и сопутствующей инфраструктуры.

ПО ТЕМЕ

Госдума одобрила закон в поддержку российских виноделов

Дума вводит налоговые льготы для программы "Земский учитель"

 Госдума седьмого созыва

Сюжеты Госдума седьмого созыва

Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

"Со своей стороны будем делать все для того, чтобы законодательно обеспечить решение этих вопросов. Ну и конечно, должен быть и контроль", – отметил спикер Госдумы.

В развитии транспортной отрасли нужно использовать новые подходы и технологии, подчеркнул Володин. Это влияет на качество и долговечность, пояснил спикер.

Одной из главным проблем транспортной отрасли председатель нижней палаты назвал несовершенство законодательства. Он напомнил о ситуации, когда средства поступают в регионы только во второй половине года, и чтобы пройти прописанные в ФЗ-44 процедуры нужно еще два месяца. "Представьте себе, сколько остается времени для того, чтобы заниматься строительством дорог", – посетовал Володин.

Также спикер призвал увеличивать количество аэропортов, развивать речной и железнодорожный транспорт. Решение этих задач во многом зависит от Госдумы, заключил спикер.

Вячеслав Володин и Министр транспорта РФ Евгений Дитрих. Фото: duma.gov.ru/

В свою очередь принявший участие в открытии выставки министр транспорта Евгений Дитрих поблагодарил Вячеслава Володина за внимание депутатов к отрасли и вручил ему памятный знак "В ознаменование 210-летия транспортного ведомства и транспортного образования".

По словам главы Минтранса, необходимо улучшить межрегиональные трассы, улицы в городах, развивать воздушные перевозки на Дальнем Востоке. 

Автор: 18 сентября 2019, 17:27

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

На Украине сделали заявление о срыве встречи Путина и Зеленского
Порошенко после ареста решился на дерзкую выходку
Путин жестко раскритиковал чиновников (видео)
Киев получил смачный плевок в лицо из Европы

Шоу-бизнес

Свадьба на носу? Джигарханян поделился радостной новостью с Борисовым
"Фарфоровая прабабушка": изменившуюся Бабкину жестоко затравили
Лазарева обвинили в наглом воровстве
Предполагаемый сын Золотухина узнал результаты ДНК-теста у Малахова

Проишествия

В столичной школе вспыхнул пожар (видео)
Звезда фильма "Ты у меня одна" разбился в ДТП под Петербургом
Подросток лишился слуха и зрения из-за фастфуда
Органы изъяли: за что в Турции убили российскую красавицу-модель

Lifestyle

Провокационный образ Иисуса сразил россиян
Барабаны, деньги и социальная зависимость
"Откровенные гей-ласки и отборная матерщина": возмущенные зрители покинули спектакль
Горбачев лично благословил Миронова и Хаматову
Шоу-бизнес

Заворотнюк обещают показать на ток-шоу за 200 миллионов

Условия озвучил человек, назвавшийся другом семьи
Шоу-бизнес

Обман? У беременной жены Тарасова пропал живот

Поклонники заметили серьезные отличия на фотографиях
Шоу-бизнес

"Мальчик отстает в развитии": Юлия Меньшова разоткровенничалась о сыне

Популярная телеведущая дала интервью
Шоу-бизнес

Сенсационное признание Гузеевой о сексе: Ненавижу это дело

Телеведущая назвала себя фригидной

Гороскоп

Гороскоп на октябрь
Совет на выходные
Гороскоп на неделю
Гороскоп на неделю

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Думаешь, он больше изменять не будет?": жене дали под дых после освобождения Мамаева
Загитову сняли в отделении полиции
"Без разницы, за что тебя берут": Роднина откровенно о большом спорте
Сидящая на стероидах бодибилдер покорила телом

Регионы

"Будет взорван": страшный прогноз о судьбе Крымского моста
Умер Михаил Горбачев
Дикие звери помогли обнаружить трюфели под Москвой
Превышена критическая отметка: на Дальнем Востоке угроза жуткой эпидемии

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru