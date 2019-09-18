Володин назвал необходимое условие для развития транспорта

Без эффективной доставки пассажиров и грузов невозможно
решить вопросы развития такой большой страны, как Россия, сказал Володин. Он
напомнил, что депутаты уделяют приоритетное внимание вопросам транспорта и
сопутствующей инфраструктуры.
"Со своей стороны будем делать все для того, чтобы законодательно обеспечить решение этих вопросов. Ну и конечно, должен быть и контроль", – отметил спикер Госдумы.
В развитии транспортной отрасли нужно использовать новые подходы и технологии, подчеркнул Володин. Это влияет на качество и долговечность, пояснил спикер.
Одной из главным проблем транспортной отрасли председатель нижней палаты назвал несовершенство законодательства. Он напомнил о ситуации, когда средства поступают в регионы только во второй половине года, и чтобы пройти прописанные в ФЗ-44 процедуры нужно еще два месяца. "Представьте себе, сколько остается времени для того, чтобы заниматься строительством дорог", – посетовал Володин.
Также спикер призвал увеличивать количество аэропортов, развивать речной и железнодорожный транспорт. Решение этих задач во многом зависит от Госдумы, заключил спикер.
В свою очередь принявший участие в открытии выставки министр транспорта Евгений Дитрих поблагодарил Вячеслава Володина за внимание депутатов к отрасли и вручил ему памятный знак "В ознаменование 210-летия транспортного ведомства и транспортного образования".
По словам главы Минтранса, необходимо улучшить межрегиональные трассы, улицы в городах, развивать воздушные перевозки на Дальнем Востоке.
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