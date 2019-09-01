Володин поздравил учащихся и учителей с Днем знаний

Вячеслав Володин отметил, что день начала учебного года всегда наполнен множеством эмоций. Это и ожидания, и радость от встреч с одноклассниками или однокурсниками.
"Особенно важен он для тех, кто впервые переступает порог школы, вуза, лицея, колледжа, училища и открывает для себя мир новых знаний и творчества, открытий и перспектив. Мир, где обретают друзей на всю жизнь", – подчеркнул спикер Госдумы.
Также председатель нижней палаты парламента направил свои самые теплые поздравления всем преподавателям. "Сегодня вы встречаете в школьном классе и студенческой аудитории будущее нашей страны", – отметил Володин.
Он добавил, что во многом от работы педагогов зависит, какими станут их ученики. "От вашего профессионализма, таланта, настойчивости и терпения во многом зависит, с каким багажом – знаний и личности – молодые люди вступят в большую жизнь и какое место в ней займут", – добавил спикер нижней палаты парламента.
"Здоровья, счастья, успехов и отличных оценок!", – рассказал Володин.
1 сентября вся страна отмечает День знаний и начало учебного года. В 2019 году этот день выпал на воскресенье, а это значит, что к полноценной учебе школьники и студенты приступят только 2 сентября.
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