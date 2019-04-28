Володин поздравил православных христиан с Пасхой
Пасхальные дни наполняют сердца людей радостью и любовью, вдохновляют на благие дела и объединяют вокруг вечных ценностей, подчеркнул Володин.
Спикер также отметил высокую роль церкви в общественной жизни страны. По его словам, Русская православная церковь делает многое для сохранения духовной культуры, воспитания молодежи и укрепления института семьи.
"Желаю вам пасхальной радости, крепости телесных и духовных сил", – говорится в поздравлении председателя нижней палаты.
Светлый праздник пасхи Вячеслав Володин встретил в Москве. Он посетил богослужение в Храме Воскресения Христова и Новомучеников и Исповедников Церкви Русской в Сретенском монастыре.
С Пасхой православных поздравил и президент России Владимир Путин. Он также отметил роль Русской церкви в укреплении семьи и воспитании подрастающего поколения.
"Праздник символизирует неразрывную связь времен и духовных традиций, которые служат единению нашего народа", – отметил глава государства.
Актрису не видели даже соседи
Певица подала знак на Страстной неделе
Коварство Батьки поражает
Популярные темы форума
Я не ожидала,что Гордон женат на таджичке,ахаха
почему у нас плохой менталитет,и почему мы живём бедно?
Зеленский стал президентом Украины!
Мужья -тираны
Хочет сумку за 200 тысяч
Где найти достойную женщину?
дочь строит глазки моему мужу
Пасс
ИЗОЛЯЦИЯ РУНЕТА
Думаете как: убила старуха Диану, старуха убила Диану, Диану старуха убила, Диану убила старуха, убила Диану старуха, старуха Диану убила?
О размере, ... нравится девушкам
Не предложил выплатить мою ипотеку
Мигранты..это зло?
Почему осуждают?
бедный муж
Вопрос админу
Ищу девушку
Собачники афигели
Выйти замуж,это противно.
СССР разделили,даже нас не спросили!
Юбка или джинсы?
Когда замуж?
Как часто ранние браки распадаются?
девушки кто жил с новым олегархом,ну и как там?
Нет секса в отношениях
у вас бывает ,сидишь на работе,и чувствуешь,что плохая энергия,и голова болит ,давление поднимается,душа внутри выскакивает,аж <цензура> тошноты
гиперактивные дети,что это?
Почему все хотят изучать английский?
Арендная магазина ,почему так дорого снять место?
Какая диета при колите кишечника?