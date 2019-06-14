У ВГИКа может появиться памятник Станиславу Говорухину
Станислав Говорухин был талантлив во всем: и в творчестве, и
в политике, отметил председатель нижней палаты. "Он всегда боролся за
справедливость, отстаивал свою точку зрения, независимо от того, было это в
кино, в политике, в общественной деятельности", – сказал Володин.
Спикер Госдумы напомнил, что недавно имя Станислава Говорухина получила набережная реки Яуза в Москве. Кроме того, есть стипендия в честь известного режиссера, а в нижней палате парламента действует киноклуб, названный его именем, отметил Володин.
Главное – хранить память о народном артисте, подчеркнул спикер. Законодатель осмотрел возможное место установки мемориальной доски Станислава Говорухина.
Кроме того, у входа в институт может появиться памятник знаменитому режиссеру, о чем Вячеслав Володин поговорил с ректором ВГИКа Владимиром Малышевым.
Станислав Говорухин возглавлял думский комитет по делам культуры. Прославленный кинематографист ушел из жизни 14 июня 2018 года.
Недавно его именем была названа набережная Яузы рядом со ВГИКом. Соответствующее решение принял президент России Владимир Путин. С просьбой увековечить имя народного артиста к главе государства обратились руководители всех фракций Госдумы.
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