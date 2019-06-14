Дело Ивана Голунова Бари Алибасов при смерти Игры Форум Новости "Дома-2"

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Общество

У ВГИКа может появиться памятник Станиславу Говорухину

Владимир Малышев и Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru
Рядом со входом в Российский государственный институт кинематографии может появиться памятник народному артисту России Станиславу Говорухину. Установку монумента с ректором ВГИКа Владимиром Малышевым обсудил во время посещения вуза спикер Госдумы Вячеслав Володин. 
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Станислав Говорухин был талантлив во всем: и в творчестве, и в политике, отметил председатель нижней палаты. "Он всегда боролся за справедливость, отстаивал свою точку зрения, независимо от того, было это в кино, в политике, в общественной деятельности", – сказал Володин.

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Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Спикер Госдумы напомнил, что недавно имя Станислава Говорухина получила набережная реки Яуза в Москве. Кроме того, есть стипендия в честь известного режиссера, а в нижней палате парламента действует киноклуб, названный его именем, отметил Володин.

Главное – хранить память о народном артисте, подчеркнул спикер. Законодатель осмотрел возможное место установки мемориальной доски Станислава Говорухина.

Владимир Меньшов, Вячеслав Володин и Владимир Малышев. Фото: duma.gov.ru

Кроме того, у входа в институт может появиться памятник знаменитому режиссеру, о чем Вячеслав Володин поговорил с ректором ВГИКа Владимиром Малышевым.

Владимир Меньшов, Вячеслав Володин и Владимир Малышев. Фото: duma.gov.ru

Станислав Говорухин возглавлял думский комитет по делам культуры. Прославленный кинематографист ушел из жизни 14 июня 2018 года.

Недавно его именем была названа набережная Яузы рядом со ВГИКом. Соответствующее решение принял президент России Владимир Путин. С просьбой увековечить имя народного артиста к главе государства обратились руководители всех фракций Госдумы.

Автор: Иван Поляков14 июня 2019, 15:25

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