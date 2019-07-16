Россиян защитили об необоснованных обвинений в шпионаже

Нормативно-правовой акт вносит поправки в Уголовный кодекс и
Кодекс об административных правонарушениях. Документ уточняет понятие
"специальные технические средства, предназначенные для негласного сбора
информации".
Это поможет избежать широкого толкования термина в ущерб гражданам, подчеркнул Володин. Ситуации, когда человека привлекают к уголовной ответственности за покупку GPS-трекера для поиска домашних животных или других устройств с видеокамерами или системами глобального позиционирования, спикер Госдумы назвал абсурдными.
Законодательство должно соответствовать потребностям времени, идти в ногу с развитием цифровых технологий, а не создавать ограничения для граждан, уверен председатель нижней палаты. Принятый законопроект защитит права людей, подчеркнул спикер.
Сейчас за незаконную покупку или распространение таких средств гражданин может получить до четырех лет заключения с лишением права заниматься определенной деятельностью или работать на некоторых должностях до трех лет.
Ранее спикер Госдумы отметил, что законодательство в сфере цифровой экономики в России формируется фактически с нуля. Он призвал депутатов повышать уровень знаний в этой отрасли и знакомиться с передовыми достижениями.
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