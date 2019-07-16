Россиян защитили об необоснованных обвинений в шпионаже

Госдума в ходе пленарного заседания во вторник, 16 июля, приняла во втором чтении поправки о технических средствах для тайного сбора информации. По словам спикера нижней палаты Вячеслава Володина, законопроект позволит защитить граждан от необоснованных обвинений в шпионаже.



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