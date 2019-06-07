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Общество

"Животное": Захарова пришла в бешенство из-за зверского поступка

Мария Захарова. Фото: www.globallookpress.com
Дипломат Мария Захарова пришла в возмущение из-за инцидента с журналисткой Маргаритой Симоньян и общественным деятелем Любовью Соболь. Своими мыслями она поделилась на странице в Facebook.
прочитано 3812 раз

Представитель Министерства иностранных дел назвала поступок члена партии "Россия будущего" непозволительным. "Соболь – это животное", – заявила Мария Захарова в социальных сетях. Дипломат также попросила подписчиков поспорить с этим высказыванием.

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Мария Владимировна Захарова дипломат

Многие пользователи обратили внимание, что Мария Захарова не употребила имя юриста, и потому ее утверждение может иметь несколько смысловых значений. "Вы у нас мастер завуалированных аналогий. И это в день рождения Пушкина!", "Вы богиня троллинга. Браво!" – похвалили комментаторы дипломата.

Другие читатели не оценили шутку представителя ведомства и обрушились на нее с критикой. "Дешево и глупо", "Шутки уровня "животное" – это уровень третьеклассника", – написали они. Один пользователь признался, что разочарован постом.

Напомним, что 6 июня главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала на своем Telegram-канале о неприятном эпизоде с общественным деятелем Любовью Соболь. По словам журналистки, юрист подкараулила ее у входа в редакцию "Эха Москвы" и стала задавать вопросы о Сергее Собянине. Она требовала разъяснить, почему градоначальник "раздает квартиры своим подчиненным", уточняет РИА Новости.

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Публикация от Maria Zakharova (@mzakharovamid)

Маргарита Симоньян отказалась комментировать вопрос и спряталась в кабинете Алексея Венедиктова. "Харассить" беременных женщин по коридорам радиостанции – не лучший метод ведения предвыборной кампании. И для кармы нехорошо", – отметила находящаяся в положении журналистка.

После случившегося главного редактора RT госпитализировали. Многие пользователи осудили поступок Соболь и назвали его зверским.

Автор: Полина Крылова7 июня 2019, 08:14

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Гость
Ой, не нужно манипулировать общественным мнением! Большинство как раз на стороне Соболь. Есть видео, где она спокойно, без надрыва и истерик спрашивает Симоньян про квартиры, которые раздаёт Собянин. А Маргарита и знает что отвечать, вот и разыграла драму (как с распятым мальчиком). Смешно. Ну, кто поддерживает , понятно - помёт и драные кошки. Раз Такая трепетная, то сиди дома, а то как врать и орден получить -здоровая, а как отвечать - сразу слилась.
А почему тогда Соболь обратилась с вопросом к Симонян, а не к самому Собянину? Он не беременный, спрашивай сколь душе угодно.
Гость
Ответить
Гость
Ой, не нужно манипулировать общественным мнением! Большинство как раз на стороне Соболь. Есть видео, где она спокойно, без надрыва и истерик спрашивает Симоньян про квартиры, которые раздаёт Собянин. А Маргарита и знает что отвечать, вот и разыграла драму (как с распятым мальчиком). Смешно. Ну, кто поддерживает , понятно - помёт и драные кошки. Раз Такая трепетная, то сиди дома, а то как врать и орден получить -здоровая, а как отвечать - сразу слилась.
что ты здесь вопишь про большинство,тупоголовое,этой крысе до одного места,что и кому раздает собянин,у нее задача была довести симоньян,с чем она благополучно справилась,а этой беременной нечего по помойкам лазать.
Гость
Ответить
Симоньян-очередная армянская шантажистка.
А вообще симоньян позиционирует себя как выдающийся журналист а разговаривает с соболевой как ее предки- цыгане
Гость
Ответить
Симоньян-очередная армянская шантажистка.
А вообще симоньян позиционирует себя как выдающийся журналист а разговаривает с соболевой как ее предки- цыгане
Гость
Ответить
А не засиделась ли на своем теплом месте любитель спиртного?
Гость
Ответить
Ой, не нужно манипулировать общественным мнением! Большинство как раз на стороне Соболь. Есть видео, где она спокойно, без надрыва и истерик спрашивает Симоньян про квартиры, которые раздаёт Собянин. А Маргарита и знает что отвечать, вот и разыграла драму (как с распятым мальчиком). Смешно. Ну, кто поддерживает , понятно - помёт и драные кошки. Раз Такая трепетная, то сиди дома, а то как врать и орден получить -здоровая, а как отвечать - сразу слилась.
Гость
Ответить
К
Гость
Ответить
Полностью согласна с выодами большинства.
1

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