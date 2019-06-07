"Животное": Захарова пришла в бешенство из-за зверского поступка
Представитель Министерства иностранных дел назвала поступок члена партии "Россия будущего" непозволительным. "Соболь – это животное", – заявила Мария Захарова в социальных сетях. Дипломат также попросила подписчиков поспорить с этим высказыванием.
Многие пользователи обратили внимание, что Мария Захарова не употребила имя юриста, и потому ее утверждение может иметь несколько смысловых значений. "Вы у нас мастер завуалированных аналогий. И это в день рождения Пушкина!", "Вы богиня троллинга. Браво!" – похвалили комментаторы дипломата.
Другие читатели не оценили шутку представителя ведомства и обрушились на нее с критикой. "Дешево и глупо", "Шутки уровня "животное" – это уровень третьеклассника", – написали они. Один пользователь признался, что разочарован постом.
Напомним, что 6 июня главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала на своем Telegram-канале о неприятном эпизоде с общественным деятелем Любовью Соболь. По словам журналистки, юрист подкараулила ее у входа в редакцию "Эха Москвы" и стала задавать вопросы о Сергее Собянине. Она требовала разъяснить, почему градоначальник "раздает квартиры своим подчиненным", уточняет РИА Новости.
Маргарита Симоньян отказалась комментировать вопрос и спряталась в кабинете Алексея Венедиктова. "Харассить" беременных женщин по коридорам радиостанции – не лучший метод ведения предвыборной кампании. И для кармы нехорошо", – отметила находящаяся в положении журналистка.
После случившегося главного редактора RT госпитализировали. Многие пользователи осудили поступок Соболь и назвали его зверским.
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