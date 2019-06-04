Имя Станислава Говорухина увековечили в названии набережной в Москве
С просьбой об увековечивании имени Говорухина к российскому лидеру обратились руководители всех фракций Госдумы, напомнил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Он отметил, что улица, которая получила название в честь великого режиссера, была выбрана не случайно.
"Она находится рядом со ВГИКом, в котором он учился. Теперь имя Станислава Говорухина увековечено в столице нашей Родины", – объяснил парламентарий.
Станислав Говорухин известен не только как блестящий режиссер, снявший десятки художественных и документальных фильмов, которые любят и знают и в России, и за границей. Он по праву носит гордое звание патриота своей страны, выдающегося общественного и политического деятеля.
"В современном российском парламенте, начиная с первого созыва, звучал его голос в защиту справедливости и здравого смысла", – рассказал Вячеслав Володин.
Станислав Говорухин умел просто и понятно говорить даже о самых сложных вещах и вечных ценностях. Более того, именно их он отстаивал на протяжении всей своей жизни, подчеркнул спикер Госдумы.
Напомним, утром 14 июня 2018 года в возрасте 82 лет ушел из жизни режиссер и председатель комитета Госдумы по культуре Станислав Говорухин. Смерть наступила в санатории "Барвиха" после тяжелой и продолжительной болезни. Депутаты почтили память коллеги минутой молчания.
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