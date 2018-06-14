Володин: Станислав Говорухин умер

Спикер Госдумы Вячеслав Володин объявил о смерти Станислава Говорухина. По его словам, это случилось в санатории "Барвиха".

На 83-м году жизни скончался режиссер и председатель комитета Государственной думы по культуре Станислав Говорухин. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. "В 10:37 в санатории "Барвиха" после тяжелой и продолжительной болезни скончался, ушел из жизни Станислав Сергеевич Говорухин", – цитирует Володина "Интерфакс".

Председатель Госдумы констатировал: "Он боролся до конца с болезнью, но она его победила". Володин предпочел не уточнять, какой недуг поразил прославленного режиссера. Депутаты почтили память коллеги минутой молчания.

Накануне, 13 июня, российские СМИ взорвались сообщением о смерти Говорухина. Однако информация была оперативно опровергнута его пресс-секретарем Марией Шоппо. "Это слухи. У меня просто не хватает зла, если честно!" – сказала она.

Не осталась в стороне и первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко. Она заявила, что Станислав Говорухин находится в санатории и чувствует себя "вполне сносно". Позже выяснилось, что организм 82-летнего режиссера не выдержал.

Станислав Говорухин родился 29 марта 1936 года в городе Березники Пермского края. Окончил Казанский университет по специальности "геология". В 1959-м вместе с друзьями открыл в Казани одну из первых в стране телестудий. Два года спустя поступил на режиссерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии. После окончания работал на Одесской киностудии, позже стал режиссером в "Мосфильме".

В качестве актера Говорухин снялся почти в 30 картинах, в том числе телевизионных. Работал в кино в качестве сценариста и продюсера. В 1985 году Говорухин активно включился в политическую деятельность. Выступал как публицист и общественный деятель. С 1993 года избирался в Госдуму всех созывов.