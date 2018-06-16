Путин утешил вдову на прощании с Говорухиным

На церемонию прощания с режиссером пришли многие деятели культуры и политики.

В Преображенской церкви Храма Христа Спасителя в Москве в субботу утром состоялось прощание с российским режиссером, депутатом Госдумы Станиславом Говорухиным, сообщает РИА Новости. Проститься с выдающимся деятелем культуры пришел и Президент России Владимир Путин.



Глава государства возложил бордовые розы к гробу покойного, а затем подошел к вдове, чтобы выразить соболезнования.

Отметим, что почтить память режиссера пришли первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, министр культуры Владимир Мединский, хирург Леонид Рошаль, кинорежиссер Карен Шахназаров, композитор Игорь Крутой, певец Александр Розенбаум, а также депутаты и деятели культуры.

После церемонии прощания президент назвал Говорухина большим художником и настоящим патриотом. Путин сравнил его творческую деятельность с работой дирижера большого симфонического оркестра.

"Мы, рядовые зрители, к коим себя отношу и я, и сейчас хотел бы сказать от их имени, когда мы смотрим на экран, мы видим игру любимых актеров, нас увлекает сюжет, и, как правило, мы не вспоминаем о человеке, который стоит за кадром и которого не видно, но который все это сделал. А именно он, режиссер, как дирижер большого симфонического оркестра, выбирает само произведение, отбирает исполнителей, прежде всего солистов, он заставляет звучать инструменты и делать выразительную паузу", – сказал президент. По его мнению, Говорухин умел это делать гениально и был настоящим большим художником.

Напомним, что Станислав Говорухин скончался утром 14 июня на 83 году жизни, он будет похоронен на Новодевичьем кладбище

Звезда советского и российского кинематографа родился 29 марта 1936 года в городе Березники Пермского края. На его счету более 20 художественных фильмов. В качестве актера Говорухин снялся почти в 30 картинах.