Любвеобильного Зеленского погнали в шею из квартиры жены
Елена Зеленская владеет недвижимостью в престижном жилом
комплексе "Императорский" в Крыму. Элитная квартира расположена в
живописном месте на южном берегу полуострова, неподалеку находится Ливадийский
дворец.
В штабе Зеленского заявили, что супруга актера приобрела там квартиру в апреле 2013 года, до воссоединения полуострова с Россией. Сам избранный президент утверждал, что обязательно воспользуется недвижимостью супруги после возвращения Крыма в состав Украины.
На полуострове на этот счет другое мнение. Первый вице-спикер местного парламента Ефим Фикс заявил, что попасть в элитную квартиру избранный президент Незалежной сможет, только признав полуостров частью России.
В противном случае юморист не сможет воспользоваться элитными апартаментами, отметил законодатель. Он посоветовал победителю украинских выборов "раскрыть глаза на очевидный факт", в противном случае, сказал Фикс, квартира "так и останется подвисшей в воздухе".
Вице-спикер парламента Крыма позвал Зеленского посетить полуостров и отдохнуть в Ливадии. "Крым российский, и мы приглашаем всех, кто желает посетить наш полуостров", – цитирует Фикса РИА Новости.
Жена Зеленского заявила, что он не будет разговаривать с Путиным один на один. Ждём заявлений от тёщи и шурина— Во///дь™ (@subb_zzer0) 2 мая 2019 г.
Вокруг апартаментов супруги Зеленского в Крыму ходит много слухов. СМИ сообщают, что жена юмориста приобрела элитную квартиру за половину стоимости. По данным риелторов, в то время квадратный метр в "Императорском" стоил около 4-5 тысяч долларов. Однако элитные апартаменты обошлись Зеленской в 163 тысячи долларов, то есть по 1,263 доллара за "квадрат".
По некоторым сведениям, квартиру супруге юмориста продал украинский бизнесмен Александр Буряк. Зеленский и его жена слухи вокруг покупки комментировать не стали.
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