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Общество

Любвеобильного Зеленского погнали в шею из квартиры жены

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Избранный президент Незалежной, любимец украинских женщин Владимир Зеленский не может попасть в квартиру супруги Елены. Жена комика уже не раз заявляла, что настороженно относится к его президентским амбициям. 
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Елена Зеленская владеет недвижимостью в престижном жилом комплексе "Императорский" в Крыму. Элитная квартира расположена в живописном месте на южном берегу полуострова, неподалеку находится Ливадийский дворец.

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Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

В штабе Зеленского заявили, что супруга актера приобрела там квартиру в апреле 2013 года, до воссоединения полуострова с Россией. Сам избранный президент утверждал, что обязательно воспользуется недвижимостью супруги после возвращения Крыма в состав Украины.

На полуострове на этот счет другое мнение. Первый вице-спикер местного парламента Ефим Фикс заявил, что попасть в элитную квартиру избранный президент Незалежной сможет, только признав полуостров частью России.

В противном случае юморист не сможет воспользоваться элитными апартаментами, отметил законодатель. Он посоветовал победителю украинских выборов "раскрыть глаза на очевидный факт", в противном случае, сказал Фикс, квартира "так и останется подвисшей в воздухе".

Вице-спикер парламента Крыма позвал Зеленского посетить полуостров и отдохнуть в Ливадии. "Крым российский, и мы приглашаем всех, кто желает посетить наш полуостров", – цитирует Фикса РИА Новости.

Вокруг апартаментов супруги Зеленского в Крыму ходит много слухов. СМИ сообщают, что жена юмориста приобрела элитную квартиру за половину стоимости. По данным риелторов, в то время квадратный метр в "Императорском" стоил около 4-5 тысяч долларов. Однако элитные апартаменты обошлись Зеленской в 163 тысячи долларов, то есть по 1,263 доллара за "квадрат".

По некоторым сведениям, квартиру супруге юмориста продал украинский бизнесмен Александр Буряк. Зеленский и его жена слухи вокруг покупки комментировать не стали.

Автор: Иван Поляков6 мая 2019, 14:14
ФОТОРЕПОРТАЖ

Сексуальный Зеленский возбудил украинцев

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Голос Либеральной Мысли
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Вы не поверите <цензура> — это не "заболевание" <цензура> это бизнес! <цензура> лечится.
яблочные косточки помогают излечивать <цензура>

Вы не поверите <цензура> — это не "заболевание" <цензура> это бизнес! <цензура> лечится.

<цензура> — это всего навсего недостаток витамина B17, и не более того.
Не соглашайтесь на химиотерапию, операции и приём препаратов с тяжёлыми побочными эффектами!
Вспомните, как в старые времена мореплаватели страдали от болезни под названием цинга.

Многие даже умирали от неё! А кое - кто имел с этого постоянный доход.
Потом оказалось, что цинга это всего лишь дефицит витамина C.
То есть никакое не заболевание.

С <цензура> та же история, колонизаторы и враги человечества выстроили целую раковую индустрию и гребут деньги лопатой.
Индустрия онкологии расцвела после второй мировой войны.
Для борьбы с <цензура>, не нужны никакие процедуры, курсы лечения и затраты!

Всё это — лишь пособ пополнить карманы колонизаторов, потому что средство от <цензура> давным - давно найдено.
Вот что нужно знать о профилактике и лечении <цензура>;
Поскольку <цензура> - это всего лишь дефицит витамина В17.
Достаточно каждый день съедать по 15–20 абрикосовых косточек (ядер).

Ешьте ростки (почки) пшеницы.
Ростки пшеницы — чудесное средство от <цензура>.
Это лучший источник жидкого кислорода и лаэтрила — сильнейшего из всех противораковых веществ.
Это вещество содержится в яблочных косточках и представляет собой экстракт Витамина B 17 (амигдалина).

По словам доктора Гарольда Мэннера, автора книги «смерть <цензура>», эффективность лаэтрила при лечении <цензура> составляет свыше 90%!

Источники амигдалина (витамина B 17) :
Косточки или семена фруктов концентрацию витамина B 17 в природе, сюда относятся косточки яблок, абрикосов, персиков, груш и чернослива.
Бобовые и злаки, в т. ч. ростки фасоли, ростки чечевицы, луновидная фасоль и горох.

Орехи: Горький миндаль (самый богатый источник витамина B 17 в природе) и индийский миндаль.
Ягоды: Все виды шелковицы, голубика, малина и клубника.
Семечки: Кунжут и льняное семя.

Крупы: Овёс, ячмень, бурый рис, пшеница, пшено, лён и рожь.
Также этот витамин содержится в хмелевых дрожжах, рисе-сырце и тыкве.

Перечень антираковых продуктов.

Абрикосы (косточки).
Косточки семена прочих фруктов :
Яблоко.
Вишня.
Персик.
Чернослива.
Слива.
Груша.
Фасоль луновидная.

Садовые бобы, ростки пшеницы.
Миндаль.
Малина.
Бузина.
Клубника.
Ежевика.
Голубика.
Гречка.
Сорго.
Ячмень.
Пшено.
Кешью.
Макадамия (киндаль) и ростки асоли.

Одной из распространенных причин возникновения <цензура> - может быть попадание в организм частиц посудомоечного средства и жидкого мыла.....

Как бы тщательно вы ни ополаскивали посуду, всё равно какие-то частицы моющего средства останутся и попадут в ваш организм.

Если вы не хотите полностью отказываться от этих вредных жидкостей, есть простое решение.

Разбавьте средство для мытья посуды (и рук) уксусом в пропорции 50 : 50 вот и всё .

Замороженные Лимоны - средство против <цензура>.
Вы об этом не знали?
Многие специалисты в ресторанах и кафе используют или употребляют весь лимон и ничто не тратится впустую.

Как вы можете использовать весь лимон без отходов?
Просто!
Поместите промытый лимон в морозильную камеру вашего хрлодильника.
После того, как лимон заморожен, возьмите терку, натрите весь лимон (не нужно чистить его) и посыпьте им ваши блюда.
Посыпайте его в овощные салаты, мороженое, супы, крупы, макароны, спагетти, рис, суши, блюда из рыбы, ...список можно продолжать бесконечно.

Все продукты будут неожиданно иметь приятный вкус, которого вы, возможно, никогда не испытывали раньше.
Как правило, думая о лимоне, вы имеете в виду только его сок и витамин С - не больше.

Теперь, когда вы узнали об этом секрете лимона, вы можете использовать его даже в чашке растворимого вермишелевого супа.
Каково же основное преимущество использования целого лимона, кроме предотвращения отходов и добавления нового вкуса к вашим блюдам?
Лимонная кожура содержит в 5-10 раз больше витаминов, чем лимонный сок.
А её вы, как правило, выбрасываете.
Но теперь, следуя этой простой процедуре замораживания целого лимона, а затем посыпая им ваши блюда, вы можете потреблять все эти питательные вещества и быть еще здоровее.
Лимонная кожура является сильным восстановителем при ликвидации токсичных элементов в организме.
Положите вымытый лимон в морозильную камеру, а затем натирайте его в блюда каждый день.
Это является ключом к тому, чтобы сделать вашу пищу вкуснее и вашу жизнь здоровее и дольше! Это удивительный секрет лимона!

Лимон (сitrus) представляет собой чудесный продукт убивающий раковые клетки.
Он в 10.000 раз сильнее, чем химиотерапия.

Итак : оказывается кожура лимона помимо приятного аромата содержит приблизительно в 10 раз больше витаминов, чем сок лимона, и помогает бороться с токсичными элементами в организме.
Но самое главное - лимон убивает раковые клетки.

Почему же мы не знаем об этом? Да потому, что крупные корпорации заинтересованны в производстве синтетических аналогов приносящих им баснословные прибыли. Чтобы не ставить под угрозу их доходы, чудодейственные свойства лимона держатся в секрете.
Составляющие лимонного дерева в 10 000 раз превосходят препарат Аdriamycin, обычно используемый в химиотерапии для замедления роста раковых клеток.

И что особенно важно - терапия с экстрактом лимона уничтожает только злокачественные клетки.
А коль скоро нет побочных эффектов, то замораживайте лимоны, трите их и ешьте на здоровье!

Источник этой информации захватывающий: она получена от одного из крупнейших в мире производителей лекарств, который говорит, что более чем 20 лабораторных тестов с 1970 года, показали, что обычный лимон уничтожает злокачественные клетки <цензура> 12 видов, включая <цензура> толстой кишки, молочной железы, простаты, легких и поджелудочной железы...
И что еще более удивительно: вид терапии - с экстрактом лимона - уничтожает только злокачественные раковые клетки и не влияет на здоровые клетки.
(сайт Логослово)
<цензура>

<цензура>, лечение 2
(сайт Логослово)
<цензура>

П.С.
Если так просто, почему дети тогда умирают от этой болезни.

Мясо и сладкое причина <цензура> !
<цензура>
Голос Либеральной Мысли
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Схематоз что такое?
Схематоз. 1. неол. способ быстро заработать много денег за счет глупости других ? ◆ Теперь они плачут: «мы попали в ножницы падающего рынка», и заявляют о готовности отдать свой банк за один рубль. Ну, это, хотя бы, честно, однако у меня возникает вопрос: честно ли было прятать свои проблемы, участвуя в схематозе «Открытия», в надежде на то, очевидно, что этому «слишком большому, чтобы утонуть» позволят плавать беспрепятственно дальше?
Схематоз. Существительное, неодушевлённое, мужской род (тип склонения ?? по классификации А. А. Зализняка).

Что такое схематоз и как с ним бороться
Поражает, что мошенниками становятся те, кто не просто имеет доступ к финансовым ресурсам, но владеет ими. В первую очередь это банкиры, но с ними и так все понятно, во вторую — владельцы бизнеса. ... Мир — хижинам, война — дворцам! Что такое схематоз и как с ним бороться. Индикаторы. РЫНОК. И т.д.

П.С.
Я думал это Медицинский термин, оказывает вон оно чего.
Ну ты и грамотная Божена.
Будишь Министром Финансов тогда, а не министром Здравоохранения.
Аминь
Голос Либеральной Мысли
Ответить
Зеленский хочет чипировать украинцев 666 ЗЕ! Антихрист
v=VfNhFDf3K5M

P.S.
Вот приедет ву Краину допустим Либерал Божена Рынска, а ей БАЦ на Лоб Чип 666.
Какой Ужас!
А вот, <цензура> ПУТЕШЕСТВОВАТЬ - СИДИ ДОМА!+!+!

Божена Рынска «Мы с мужем поняли, что больше не можем жить при Путине»
v=F17sO6e_eBE

П.С.
Да, да Валите все в Киев, ЧИПИРУЙТЕСЬ - СХИМАТОЗ !
Голос Либеральной Мысли
Ответить
10 МИФОВ О КЛЕЩАХ! Как я болел Лайма Берлиоз, как выкрутить, что переносят, как защититься и т.д.
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Выдавливаем Клеща Шприцом

★ Как быстро и без последствий извлечь клеща инсулиновым шприцом. Удаление клеща
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Голос Либеральной Мысли
Ответить
Концентрат ЦИПЕРМЕТРИНА 25% для обработки одежды от КЛЕЩЕЙ! Расчет рабочего раствора...
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Голос Либеральной Мысли
Ответить
Клещи! Как Вам Врут! 100% Защита от клещей. Клещ укусил Как Выжить. Как вытащить клеща Вся Правда
Андрей Лапочкин
v=_a3DKDYa3-Q

П.С.
Где вера Ваша р.Б.Андрей?
Помолитесь Иисусу, и вокруг вашего жилища в радиусе 2 километра ни одной твари не будет!
Веры то нет!!!
Если бы, у вас была Вера, вы бы сказали Смоковнице вырвись с корнем и упади в море.
Веры то нет...
Грешникам C клещами одна борьба, белый комбинезон без швов, вернее без складок.
Шить надо.
.
КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ КЛЕЩЕЙ В ЛЕСУ. ПРОТИВОКЛЕЩЕВОЙ КОСТЮМ ЗА 1500 руб. ОБЗОР
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