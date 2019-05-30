Спикер Госдумы оценил борьбу с авиадебоширами
Зачастую агрессивное поведение некоторых пассажиров в самолете несет в себе угрозу для окружающих, отметил Вячеслав Володин. А в ряде случаев действия авиадебоширов могут создать опасность для самого воздушного судна и привести к авиакатастрофе.
При этом на данный момент законных методов урезонить опасного хулигана у экипажа не так много. "У бортпроводников и сотрудников служб авиационной безопасности должно быть право использовать специальные средства сдерживания", – уверен председатель нижней палаты парламента. Применяться они будут в тех случаях, когда уговоры уже не действуют.
"Необходимо лишить авиадебоширов любой возможности причинить вред пассажирам, членам экипажа и самолету", – подчеркнул Володин.
На пленарном заседании 30 мая Госдума в первом чтении приняла поправки в Воздушный кодекс России в части использования средства сдерживания на борту воздушного судна. Авторы инициативы предлагают наделить командира самолета правом применять все необходимые меры, в число которых входит и принуждение, в отношении пассажиров, которые своими действиями создают угрозу жизни и здоровью окружающим, а также отказываются подчиняться распоряжениям экипажа.
Также в тексте законопроекта говорится, что члены команды воздушного судна смогут пресекать противоправные действия пассажиров "с использованием специальных средств сдерживания, размещенных на борту воздушного судна". Их перечень будет устанавливаться правительством России.
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