Спикер Госдумы оценил борьбу с авиадебоширами

Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал принятый в первом чтении законопроект, который позволяет экипажу воздушных судов применять по отношению к авиадебоширам средств сдерживания. Он подчеркнул, что буйных нарушителей спокойствия на борту необходимо лишить любой возможности причинить вред пассажирам и самолету.

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