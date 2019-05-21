Опубликованы уникальные фото Сергея Шойгу
"Мы всегда были и будем рядом! Мой самый близкий человек, мой лучший друг! С Днем Рождения, Папа!" – обратилась к отцу Ксения Шойгу. Поздравление она сопроводила роликом, на котором зритель может увидеть уникальные кадры из детства будущего Министра обороны России.
Фото Сергея Шойгу сменяются под песню Леонида Дербенева из кинофильма "Возьмите нас с собой, туристы" "А ты пиши мне". Завершается слайд-шоу кадрами, на которых отец Ксении уже в качестве министра обороны принимает Парад Победы в Москве. 21 мая Сергею Шойгу исполнилось 64 года.
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