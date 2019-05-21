Володин призвал развивать диалог Госдумы и профсоюзов

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал активизировать контакты профильных комитетов нижней палаты с отраслевыми профсоюзами. По его словам, это поможет улучшить качество принимаемых законопроектов.



Спикер отметил, что у Думы выстроен хороший и продуктивный диалог с Федерацией независимых профсоюзов (ФНПР). К примеру, с учетом их мнений был внесен законопроект о сокращенной рабочей неделе для женщин на селе.



"Это пример как раз того диалога, который мы ведем", - сказал Володин, выступая с приветственным словом на Х съезде Федерации независимых профсоюзов, который проходит в Москве. Качество принимаемых законов – один из приоритетов Госдумы седьмого созыва, напомнил спикер.

Другим направлением сотрудничества Госдумы и ФНПР мог бы стать анализ нормативно-правовых актов. Володин посетовал, что принятые законы не всегда эффективно работают, поэтому необходимо проанализировать, как они скажутся на экономике, как защищают человека и решают его проблемы.

"Для нас необходим такой диалог с самой массовой организацией, которая базирует свои отделения на предприятиях и непосредственно на производствах, которые объединяют трудовые коллективы", – подчеркнул председатель нижней палаты.

Не менее важно обсуждать с профсоюзами и решение задач, которые президент Владимир Путин поставил в послании Федеральному собранию, отметил спикер. Он напомнил о необходимости добиться роста ВВП как минимум на 4% в год, в связи с чем особую значимость имеют вопросы повышения производительности труда и создания высокотехнологичных рабочих мест.

"Но вместе с этим нам необходимо обсуждать вопросы социальной защиты, вопросы защиты человека труда", – подчеркнул Володин.

Учитывая наступление эпохи цифровой экономики, необходимость в некоторых профессиях будет снижаться, поэтому специалистам в тех или иных отраслях понадобится переподготовка, отметил спикер. "Это все темы, которые мы могли бы вместе с вами обсуждать, чтобы понимать, как спрогнозировать развитие ситуации в будущем", – обратился председатель нижней палаты к собравшимся.

Несмотря на позитивный диалог с ФНПР, у Думы пока нет системной и качественной коммуникации с отраслевыми профсоюзами, констатировал Володин. Он напомнил, что профсоюзы могут вносить свои предложения через депутатов.

Спикер Госдумы призвал объединить усилия для выработки решений с опорой на экспертное мнение профсоюзов. "Поэтому, если хотите, это предложение к сотрудничеству, которое для нас крайне необходимо", — заключил Володин.