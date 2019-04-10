Володин выступил против увеличения рабочего дня для сельских женщин
Володин общался сегодня, 10 апреля, со студентами Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов. В зале был задан вопрос на эту тему. "Идеи об увеличении трудового дня мы не поддерживаем", – заявил глава Думы.
Спикер подчеркнул, что вопросы трудовых отношений требуют постоянного анализа и совершенствования, отметив значение этого фактора в условиях цифровой экономики, когда рынок труда серьезно меняется. По мнению Володина, необходимо сделать все для того, чтобы и защитить трудовые права граждан, и обеспечить развитие экономики страны.
"Вопросы трудовых отношений – это вопросы, которые лучше вначале десять раз изучить, а потом в отношении действующего законодательства принимать какие-то поправки", – отметил Володин.
Ранее в прессе появилась информация со ссылкой на представителей Министерства труда и социальной защиты о том, что ведомство рассматривает идею увеличить до 40 часов продолжительность рабочей недели для женщин, трудящихся в сельской местности.
Вячеслав Володин не поддерживает идею об увеличении рабочего дня для женщин, работающих на селе.— Государственная Дума (@dumagovru) 10 апреля 2019 г.
Об этом Председатель ГД заявил, отвечая на вопрос во время встречи со студентами Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов pic.twitter.com/9xOqnW7b81
Сейчас в России продолжительность рабочего дня – восемь часов, а недели – 40 часов. Для некоторых категорий установлена сокращенная трудовая неделя. Среди них несовершеннолетние, инвалиды, работники на вредных предприятиях, педагоги и женщины, занятые в сельском хозяйстве.
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