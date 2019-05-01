Кто распространяет фейки про спикера Госдумы
"По мнению пресс-службы председателя Государственной Думы, у которой мы уточнили информацию, за этим стоят представители Украины", – написал в своем Telegram-канале "Пара слов" депутат нижней палаты Николай Панков.
Неизвестные попытались вбросить в СМИ фейковую информацию, что спикер Госдумы якобы написал стихотворение. По словам советника председателя нижней палаты по связям со СМИ Анастасии Кашеваровой, сообщения с фейковых аккаунтов не соответствуют действительности.
"Комментировать содержание письма не имею желания, так как там чушь полная. Володин стихи не пишет", – подчеркнула Кашеварова. Неладное журналисты заподозрили сразу и сообщили в пресс-службу Вячеслава Володина. Советник председателя нижней палаты поблагодарила саратовцев за бдительность.
Кто стоит за информационной атакой на спикера? Кашеварова предположила, что фейковую информацию распространяют те, кто так или иначе связан с украинскими ресурсами.
"Как ответ на позицию Володина по украинским выборам", – пояснила она.
Мнение Вячеслава Володина по выборам на Украине и в целом по отношению к нынешней украинской власти хорошо известно. Спикер неоднократно подвергал критике президента Петра Порошенко и откровенно высказался об итогах выборов главы соседнего государства.
Результаты голосования, по которому уходящий президент Петр Порошенко потерпел сокрушительное поражение от актера Владимира Зеленского, говорят о неприятии большинством украинцев политики своих властей, заявил ранее спикер Госдумы.
По словам Володина, граждане соседней страны не захотели продолжения войны, не поддержали ущемление русского языка и инициированный Порошенко и его окружением церковный раскол. Поражение уходящего президента говорит о его неспособности решить социально-экономические вопросы и объединить народ, уверен председатель нижней палаты.
Очевидно, что принципиальная позиция спикера Госдумы неприемлема для определенной части нынешней украинской политической элиты. Вероятно, информационные вбросы и попытки дискредитировать председателя нижней палаты – это месть за высказанную им точку зрения и тот вердикт, который он вынес уходящему президенту.
Это уже не первая попытка скомпрометировать спикера Госдумы путем вброса сомнительной информации. Так, весной прошлого года, после страшного пожара в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня", украинские СМИ начали распространять сообщения, в которых фигурировал Вячеслав Володин.
Манипуляторы разместили скриншот новости с сайта информационного агентства ТАСС и попытались выдать его за подлинный. Суть вброса заключалась в том, что Володин якобы выступил против траура по погибшим, заявив, что в преддверии инаугурации президента России это будет неуважением к избирателям.
Время злоумышленники выбрали как нельзя кстати: на волне панических настроений отличать правду от лжи стало сложнее. Фейковая новость раскручивалась по нехитрому сценарию. Сначала скриншот вбросили в соцсети, затем его подхватили ряд украинских СМИ.
Впрочем, разоблачить подделку не составило труда. Ни в одном поисковике фейковая новость не фигурировала, зато социальные сети пестрели подобными сообщениями. В итоге выяснилось, что корни вброса растут с Украины.
Как видно, ничего нового за прошедший год исполнители информационных атак не придумали. Манипуляторы попытались сконцентрировать свои силы на популярных ресурсах, в надежде на то, что их фейк заметят и подхватят. Как и тогда, замысел злоумышленников провалился.
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