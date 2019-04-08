Церковь Порошенко грозит Зеленскому адом
Протоиерей Владимирского собора так называемой новой церкви Украины Петро Зинич пригрозил преисподней избирателям Владимира Зеленского. На комментарий священника обратил внимание журналист Александр Дубинский. Он опубликовал скриншот поста Юрия Дорошенко о предстоящем втором туре и угрозах представителя церкви.
Напомним, что в начале этого года Петр Порошенко вместе с главой отделившейся от Московского патриархата церкви митрополитом Епифанием получили из рук вселенского патриарха Варфоломея томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины. Независимость этой церкви в мире не признали.
После этого Порошенко вместе со священниками начал возить документ в стеклянной раме по стране, рассказывая жителям о своих заслугах в получении документа. Эту поездку, во время которой были зафиксированы многочисленные стычки сторонников и противников президента, в народе прозвали томос-туром.
В РПЦ резко отреагировали на вручение томоса раскольникам. Глава синодального отдела Московского патриарха по взаимоотношениям с обществом и СМИ Владимир Легойда назвал томос "простой бумагой".
Эксперты говорили, что предоставление независимости украинской церкви нужно Порошенко для сохранения власти в преддверии выборов, но томос не помог украинскому лидеру для поднятия собственного рейтинга. В первом туре выборов актер Владимир Зеленский набрал в два раза больше голосов, чем действующий президент.
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