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Общество

Церковь Порошенко грозит Зеленскому адом

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Петр Порошенко подключил к борьбе с Владимиром Зеленским свою карманную церковь, для которой он недавно выторговал в Стамбуле томос. Украинский священник из стана раскольников пригрозил адом избирателям Зеленского.
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Протоиерей Владимирского собора так называемой новой церкви Украины Петро Зинич пригрозил преисподней избирателям Владимира Зеленского. На комментарий священника обратил внимание журналист Александр Дубинский. Он опубликовал скриншот поста Юрия Дорошенко о предстоящем втором туре и угрозах представителя церкви.

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Петр Алексеевич Порошенко Президент Украины

Напомним, что в начале этого года Петр Порошенко вместе с главой отделившейся от Московского патриархата церкви митрополитом Епифанием получили из рук вселенского патриарха Варфоломея томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины. Независимость этой церкви в мире не признали.

После этого Порошенко вместе со священниками начал возить документ в стеклянной раме по стране, рассказывая жителям о своих заслугах в получении документа. Эту поездку, во время которой были зафиксированы многочисленные стычки сторонников и противников президента, в народе прозвали томос-туром.

В РПЦ резко отреагировали на вручение томоса раскольникам. Глава синодального отдела Московского патриарха по взаимоотношениям с обществом и СМИ Владимир Легойда назвал томос "простой бумагой".

Эксперты говорили, что предоставление независимости украинской церкви нужно Порошенко для сохранения власти в преддверии выборов, но томос не помог украинскому лидеру для поднятия собственного рейтинга. В  первом туре выборов актер Владимир Зеленский набрал в два раза больше голосов, чем действующий президент.

Автор: Александр Комаров8 апреля 2019, 19:30
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Поседел и потолстел: "забота" об Украине убивает Порошенко

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Пилигрим
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Божена-пищевик, пропали Европейские продукты на Рублёвке
Вот что Путин наделал
https://www.youtube.com/watch?v=pmohQSHG7Wc
1

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