Вскрылись шокирующие данные о жене Порошенко

Украинские журналисты раскопали сенсационные данные о жене лидера страны. Оказывается, Марина Порошенко скрывает важные факты из своей биографии.

Первая леди Украины родилась не в Киеве, как утверждается в ее официальной биографии, а в Семипалатинске. Почему она скрывает этот факт, догадаться несложно: рядом с этим городом находился один из ядерных полигонов Советского Союза. Семипалатинск был ключевой точкой в оборонной промышленности страны. Здесь, в частности, был произведен первый в истории СССР ядерный взрыв.

Марина Порошенко родилась в 1962 году в Киеве – так утверждают официальные источники. Но украинские журналисты настаивают, что сведения не соответствуют действительности. Связано ли сокрытие информации о месте рождения со статусом закрытого города, не уточняется.

Нашлись противоречия и в других официальных данных. В частности, Марина Порошенко после рождения первенца, по ее словам, оставила карьеру и посвятила себя семье. Но это не так: будущая супруга президента получила образование кардиолога и даже немного поработала по специальности, сообщает URA.ru.





Сейчас жена президента Украины занимается благотворительной деятельностью, возглавляет Фонд Петра Порошенко. У супругов четверо детей и двое внуков. Один из сыновей четы Порошенко – Алексей – депутат Верховной рады, он получил образование в Великобритании, Франции и Сингапуре. Ранее состоял в партии Юлии Тимошенко "Батькивщина".