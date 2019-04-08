Вскрылись шокирующие данные о жене Порошенко
Первая леди Украины родилась не в Киеве, как утверждается в ее официальной биографии, а в Семипалатинске. Почему она скрывает этот факт, догадаться несложно: рядом с этим городом находился один из ядерных полигонов Советского Союза. Семипалатинск был ключевой точкой в оборонной промышленности страны. Здесь, в частности, был произведен первый в истории СССР ядерный взрыв.
Марина Порошенко родилась в 1962 году в Киеве – так утверждают официальные источники. Но украинские журналисты настаивают, что сведения не соответствуют действительности. Связано ли сокрытие информации о месте рождения со статусом закрытого города, не уточняется.
Нашлись противоречия и в других официальных данных. В частности, Марина Порошенко после рождения первенца, по ее словам, оставила карьеру и посвятила себя семье. Но это не так: будущая супруга президента получила образование кардиолога и даже немного поработала по специальности, сообщает URA.ru.
Сейчас жена президента Украины занимается благотворительной деятельностью, возглавляет Фонд Петра Порошенко. У супругов четверо детей и двое внуков. Один из сыновей четы Порошенко – Алексей – депутат Верховной рады, он получил образование в Великобритании, Франции и Сингапуре. Ранее состоял в партии Юлии Тимошенко "Батькивщина".
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