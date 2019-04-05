Сдавших анализы Зеленского и Порошенко заподозрили в обмане
Депутат Верховной рады, экс-министр здравоохранения Украины Олег Мусий засомневался в достоверности информации, предоставленной врачами. Он считает, что результатам анализов кандидатов в президенты нельзя доверять.
Нардеп обратил внимание на тот факт, что президент и шоумен сдавали кровь в разных клиниках. "Я считаю, что Зеленскому нужно было прийти на стадион "Олимпийский", где четыре независимые клиники делали анализ. В то же время президенту стоило сдать анализы в медцентре Eurolab", – сказал Мусий.
Он предположил, что анализы могли подменить, потому что сам процесс исследования крови кандидатов проходил без участия журналистов и телекамер. "Это мне напоминает просто шоу, пиар и ничего больше", – заявил Мусий.
Напомним, что вышедшие во второй тур кандидаты в президенты Петр Порошенко и Владимир Зеленский встретятся на публичных дебатах. Их предложил провести шоумен, обогнавший в первом туре президента. Место выбрал тоже Зеленский, политики сойдутся на поле самого большого на Украине стадиона. Трибуны "Олимпийского" видели Олимпиаду-80, игры Евро-2012 и матчи Лиги чемпионов УЕФА.
Кто будет вести дебаты, пока не ясно. Владимир Зеленский предложил эту роль экс-премьеру Юлии Тимошенко, оставшейся за бортом президентской гонки. Лидер "Батькивщины" пока не высказывалась на эту тему. Второй тур выборов президента Украины назначен на 21 апреля.
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