За что любят Михаила Горбачева

0
Смерть Юлии Началовой Форум Выборы президента Украины: Порошенко идет ко дну Гороскоп Новости "Дома-2"

Самое читаемое

Путин врезал обнаглевшему Лукашенко по самому больному
"Старая кикимора": интимный снимок Лорак привел народ в бешенство
Раскрывший секрет ФСБ Путин довел украинцев до бешенства
"Предатели, иуды!": заявление о закрытии Крымского моста шокировало россиян
Реаниматологи колдуют над рожей Началовой
партнеры
Пятница 5 апреля
Лента новостей
16:50
Развенчан миф о самом вредном блюде россиян
15:40
Годовалую дочь звезды шоу "Дом-2" замучили в больнице
15:31
Доигрался: у москвича-ловеласа нашли в заднем проходе утеплитель
15:09
Известный французский арфист покоряет Москву
14:58
"Очень удачно": Филипп Киркоров всех обманул
14:55
Русская Кардашьян едва втиснула грудь в прозрачный топ (видео)
14:54
Объявлено о тайной связи Порошенко с Меланьей Трамп
14:51
Дмитрий Дюжев прочтет "Евгений Онегин" на сцене "Зарядья"
14:38
Поклонники припали к стройным ногам ведущей "Орла и Решки"
14:37
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 5 апреля 2019 года
14:35
Родные делят шикарную квартиру Данелии
14:21
Совет на выходные
14:21
Медведева проболталась о новой работе
14:08
Трамп взял за горло рвущегося к власти Зеленского
14:08
Лолита впервые высказалась о новой молодой жене Цекало
13:39
Mercedes-Benz Fashion Week Russia: День пятый
13:29
В Метрогородке по просьбам жителей построят школы и детсады
13:27
Володин предложил изменить систему госзакупок
13:23
Многодетной Порошиной сделали заманчивое предложение
13:23
Харатьян оказался на грани смерти
13:23
В Подмосковье банда похищала и расчленяла собак
12:43
Прикованный к постели легендарный певец отменил мировой тур
12:39
"Как девочки из эскорт-услуг": Maruv пристыдили за фото без штанов
12:38
Вредная еда оказалась опаснее курения
12:24
Рудковской вынесли предупреждение из-за "козы" Собчак
12:24
Прилучного засняли с Подольской за интересным занятием
12:10
В Петербурге из-за волны минирования эвакуировали около 4 тысяч человек
12:05
"Змея в шоколаде": Собчак распекли за издевательство над Волочковой
12:03
Почему вдова хоронит Булдакова рядом с Началовой
12:01
Объявлено о походе НАТО в Керченский пролив
11:54
Скрытная Лопырева впервые показала лицо избранника
11:49
"Солнечная" дочь Хакамады отметилась на балу Водяновой в неожиданном наряде
11:18
Главные события Москвы
11:13
Провокационное фото Панина с дочкой и коньяком
11:13
Кравец удивила рассказом о странном запахе Пугачевой
11:11
Маликов слился с полуобнаженной Седоковой в танце на крыше
10:41
Выскочка Зеленский получил хлесткую пощечину от Порошенко
10:29
"Слюни текут": Брежнева поразила откровенной фотосессией с моделью
10:27
"Недоверие убивает, никакая любовь не спасет": певица Жасмин рассказала о расставании
09:54
Названо самое опасное блюдо русской кухни
09:48
Скрытная Меган Маркл обвела принца Гарри вокруг пальца
09:46
Брошенный мужчина "заказал" Елену Корикову
09:12
Обнищавшая Рынска ищет комнату за 500 рублей
09:07
Взорвавшаяся Волочкова обратилась к Собчак: Тебе уже не поможет ни топор, ни фаллоимитатор
08:34
"Я не хочу больше притворяться": жена известного актера объявила о выкидыше
08:27
Канделаки завалила соцсеть откровенными фото
07:02
Глаза налились кровью: теща пригрозила расправой мужу Рапунцель из шоу "Дом-2"
06:00
Раскрыт страшный секрет хамящего Путину Лукашенко
05:04
Стало известно о скорой свадьбе Ольги Бузовой
03:00
"Где муж и дети?": одинокая Рудковская вызвала беспокойство
01:00
Грубо пошутивший Шац поглумился над Киркоровым и Лозой
23:00
"Пописают на брудершафт": Порошенко играет по сценарию Зеленского
22:02
Пресс-секретарь рассказал о самочувствии дочери Юлии Началовой
21:54
Решается вопрос о госпитализации: актер Сухоруков упал во время спектакля
21:22
Тимати влип в грязный скандал из-за умершего друга
21:07
Сговорившиеся Собчак и Волочкова оболванили всех
20:03
В Москве топ-менеджер избил полицейского
20:00
С чем идут люди в приемную "Единой России" в Севастополе
19:32
Пятеро пострадали: школьный автобус попал в ДТП под Рязанью
19:25
В Башкирии мужчина забил до смерти собственную мать
18:59
Переживший нападение Уткин дал шанс Канделаки
18:48
Программу поработавшей в борделе ведущей Первого канала сняли с эфира
18:46
МКБ выиграл конкурс на размещение облигаций госзайма Якутии
18:06
Извращенец Порошенко отправил Зеленского на анализы
17:19
Илья Авербух расскажет историю своего успеха
17:18
Превращает в девочек: над мальчиками в России нависла угроза
17:12
Руденко рассказал правду об отношениях с Поверенновой
17:04
Ригу в третий раз закружит на Балтийском балу
16:57
Украинцы поплатились за наглую провокацию у Крымского моста
16:37
Врач пинками проверил состояние пациента (видео)
16:32
Настойчивый Фролов не пощадил дочь Началовой
16:13
Волочкова влезла в грязные разборки многодетного Жукова
16:10
Лукашенко скрывает победителя выборов на Украине
16:08
Названа причина смерти Георгия Данелии
16:04
Кокорина и Мамаева пообещали посадить надолго
15:46
"Покойся с миром": безутешная Тюльпанова показала могилу любимого мужчины
15:34
Известного актера дерзко обокрали в Москве
15:27
Жуткие кадры: здание обрушилось на припаркованные машины (видео)
15:13
Россия жестко ответила Европе на сравнение Сталина с Гитлером
15:11
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 4 апреля 2019 года
15:02
Семенович переживает из-за маленького размера груди
14:59
Серьезно больной сын требует миллионы от Зверева
14:58
Трусняки из занавески: полуголую Каменских заклевали за откровенное фото
14:56
Умер режиссер Георгий Данелия
14:37
Знаменитый актер со слезами на глазах раскрыл свою связь с Глаголевой
14:29
Двойник Маркл показала роскошные формы
14:15
68-летняя Алферова шокировала рассказом об однополой любви
14:08
Дану Борисову заманили к пьяным мужикам
14:02
Такого еще не было: России угрожают ядерным ударом
14:01
Жителей Подмосковья поразило солнечное гало
13:48
Госдума упрощает закупки в сфере культуры
13:41
Собчак погнали поганой метлой из-за издевательств
13:29
Дочь Пескова пришла в бешенство из-за обвинений в воровстве
13:25
Ученые предупредили о вымирании дельфинов
12:56
Допрыгалась: молодуху Петросяна внезапно вызвали в суд
12:46
Экс-солистка "ВИА Гры" удивила снимком без косметики
12:46
Сын обнародовал секретное фото Нагиева
12:31
В больнице на Урале пенсионерку заставили 3 этажа ползти по лестнице
12:10
Барановская и Аршавин обратились к дочери
12:09
Дума защитила спокойствие жителей многоквартирных домов
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Володин: Фильмы Данелии пробуждают чувства сопереживания
Превращает в девочек: над мальчиками в России нависла угроза
Кредиторы "Югры" создали страницу в соцсети "ВКонтакте"
Генетики показали первый клон полицейской собаки
Зеленский добил загнанного в угол Порошенко
"Не поможет никакой доктор": Дроздова поставила на себе крест
Общество

За что любят Михаила Горбачева

Михаил Горбачев. Фото: Дни.ру
Игорь Болошин

Игорь Болошин блогер

 Социолог, журналист.
В сети получило широкую популярность видео, на котором известная актриса и филантроп Чулпан Хаматова поздравляет с днем рождения первого и последнего президента СССР Михаила Сергеевича Горбачева. На праздничном застолье в узком кругу Чулпан, держа именинника за руку и целуя его в щечку, рассказывает, что в СССР, чтобы чего-то достичь в жизни, нужно было быть "серостью". "Я очень счастлива [...], спасибо вам за эту возможность быть "цветной", за это право внутреннее, которое вы мне дали. И все, что я из себя представляю сегодня – это Перестройка, ваши дела, ваша любовь, ваша отвага..." – подытоживает актриса. 
прочитано 234 раза

Сразу хочется сделать ремарку, что все нижесказанное не ставит под сомнения актерский талант, искренность мотивов и личные качества Чулпан Хаматовой и других упомянутых персон. Для кого-то, кому помогла ее благотворительная деятельность, она может считаться святой, потому что они получили помощь, которую так ждали.

Так вот, с одной стороны, оказывается, что вся плеяда советских актеров, режиссеров, композиторов, певцов, художников, ну и прочих всяких там ученых, конструкторов и инженеров, чьи плоды труда стали, ни много ни мало, достоянием мировой культуры – все это были "серости". Не чета современным "цветным" свободным творцам, над которыми больше не занесен беспощадный молот цензуры и других ограничений.

В реальности же, если для примера брать каких-нибудь нынешних киноделов, вариант, когда они могут создать красивую качественную картинку при полном идейном и духовном вакууме внутри (а сказать им попросту нечего) – не самый плохой. Нередко вообще у них не получается сделать что-либо даже на "троечку с минусом", а в смысловой фундамент ложатся незакрытые пубертатные переживания, шизофрения и лизергиновые трипы с последующим выплескиванием всей этой субстанции на аудиторию. Ну, или просто пшик, однодневная конъюнктурная халтурка. И все это порой за бюджетные народные деньги.

Но кого это волнует, когда теперь ни за что не нужно нести ответственность: можно устраивать под крылом у государства творческий междусобойчик "для своих", пилить немалые бюджеты, иметь престижную, хорошо оплачиваемую и нет, не простую, но все же не слишком пыльную работу, почет и уважение, выходить в свет, путешествовать, радоваться жизни. Это же просто рай для свободного творческого человека.

Ну да ладно. Чулпан Хаматова имеет право на свои оценочные суждения. Хочется остановить внимание на другом. Актриса известна своей благотворительной деятельностью, то есть ей не чуждо сопереживание, забота о других людях и прочие благородные качества. Да, разумеется, в основе всей этой помощи лежит, как говорят специалисты, занимающиеся историей вопроса,  фактор "личного нравственного здоровья", то есть вполне себе эгоистичная потребность "нести людям добро", подпитывающая позитивно самооцениваемый образ себя. Но это касается всех без исключения людей, обусловлено биологически и вполне нормально. Сказано не в укор, ценности сделанного это не умаляет.

Но актриса от души искренне благодарит человека, который является фасадной фигурой тех сил, что запустили уничтожение СССР, что привело в итоге к череде вооруженных конфликтов и потокам беженцев, стремительному обнищанию населения, разгулу преступности, наркомании и проституции, росту заболеваемости различными недугами, алкоголизации, веренице суицидов, погрому науки, промышленности, армии и культуры. В результате тотального снижения благосостояния широких слоев населения, безработицы, связанных с потерей всяческих идеалов и хоть какой-то уверенности в завтрашнем дне, депрессий и психических расстройств на улицах страны оказались тысячи и тысячи беспризорных детей. Еще тысячи и тысячи детей не смогли получить необходимую медицинскую из-за разрушения системы здравоохранения.

Фото: Толочко Александр/Фотохроника ТА

Кто-то может возразить, что все это было в эпоху Ельцина. Да. Но первый шаг, когда "страну сдали", она потеряла львиную долю своего суверенитета и была отдана на растерзание новым внутренним "хозяйчикам жизни" и внешним "благодетелям", был сделан именно при Михаиле Сергеевиче и тех, кто стоял за ним. 

Результаты тех преобразований, отправной точкой которых стала "эпоха Горби", до сих пор точно не подсчитаны. Хотя специалисты, исследующие эту тему, отмечают, что совокупные инфраструктурные и человеческие (по прямым и косвенным сопутствующим причинам) потери сопоставимы с итогами полноценной "горячей" войны. Многим гражданам нашей страны ничего особенно рассказывать и не нужно, прелесть последующих 90-х они вкусили на личном опыте. 

Но дело здесь не во взглядах одного конкретного человека, это лишь один из инфоповодов. На самом деле подобное явление для нашей "интеллигенции" является системным. Вот бывший глава фонда "Город без наркотиков" и экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман в своем видеоблоге говорит: "Я считаю, что Горбачев сыграл в истории России позитивную роль, хотя бы потому, что при нем закончился Советский Союз. [...] Как бы сейчас ни было тяжело, как бы сейчас ни было непросто, даже сейчас в сто раз лучше, чем было в Советском Союзе". После чего он крайне позитивно оценил принятый Горбачевым "Сухой закон", который якобы спас полтора миллиона жизней. То, что этот закон был продуманным шагом к последующему социальному взрыву, а потом вкупе с проведенными преобразованиями привел к еще большему росту потребления алкоголя, не говоря уже про наркотики, и демографической катастрофе – отдельная большая тема. Прекраснее этого было бы только, если Ройзман, "борец с наркотиками", поздравил бы с днем рождения какого-нибудь местного наркоборона. Мол, спасибо за то, что подарили благородную цель в жизни и помогли выбиться в люди.

В 2011 году Михаил Горбачев отметил свое 80-летие в Лондоне

Возвращаясь к теме благотворительности, хочется, чтобы граждане видели этот аспект социальный жизни системно, как часть общего механизма. Острая необходимость в благотворительности возникает тогда, когда государство снимает с себя социальные обязательства и граждане просто не могут получить современную и своевременную помощь и поддержку.

Настоящая социальная защищенность, высокое качество жизни в одном из аспектов – это когда ты уверен, что случись нехорошее, тебя или твоего ребенка "заштопают" по последнему слову науки и техники – по праву. И это зависит от воли и устремлений представителей зажиточных слоев (безусловно, спасибо таким людям), которые будут решать, кто сегодня будет жить, а кто умрет.

5 апреля 2019, 15:41

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Извращенец Порошенко отправил Зеленского на анализы
Лукашенко скрывает победителя выборов на Украине
Россия жестко ответила Европе на сравнение Сталина с Гитлером
Такого еще не было: России угрожают ядерным ударом

Шоу-бизнес

Николаев считает дни до встречи с юбиляршей Пугачевой
Годовалую дочь звезды шоу "Дом-2" замучили в больнице
Собчак выложила доказательства вранья Волочковой
Разбившийся в жуткой аварии Павлиашвили потерял память

Проишествия

На Василия Уткина совершено дерзкое нападение
Малышева спасла беззащитных животных от живодера
Музыканты известной рок-группы погибли в жутком ДТП
Москвич-педофил 10 лет держал мальчика в сексуальном рабстве

Lifestyle

Искали 16 лет: раскрыта главная тайна мультсериала "Ну, погоди!"
Группа Rammstein произвела фурор первым за семь лет клипом
Нетребко изменилась до неузнаваемости
Резкое ухудшение: в Москве срочно госпитализировали Гафта
Шоу-бизнес

Провокационное фото Панина с дочкой и коньяком

Артист выложил неоднозначный кадр
Шоу-бизнес

Лолита впервые высказалась о новой молодой жене Цекало

Артистка дала неожиданный совет бывшей супруге продюсера
Шоу-бизнес

"Слюни текут": Брежнева поразила откровенной фотосессией с моделью

Смелые образы шокировали поклонников
Шоу-бизнес

Обнищавшая Рынска ищет комнату за 500 рублей

Вдове Малашенко некуда приткнуться

Гороскоп

Совет на выходные
Стало известно о скорой свадьбе Ольги Бузовой
Бузову заподозрили в использовании черной магии
Победа за Порошенко: что мешает Зеленскому выиграть выборы

Фоторепортажи

Двойник Маркл показала роскошные формы
Каким запомнился неподражаемый Алексей Булдаков
Бывшая подружка Ди Каприо оголила грудь
Расфуфыренная Собчак появилась на публике в прозрачном наряде

Спорт

Кокорина и Мамаева пообещали посадить надолго
Оголившуюся Туктамышеву разнесли за стриптиз
Медведева ответила на неудобный вопрос о Туктамышевой
Тутберидзе раскрыла главный секрет успеха Загитовой

Регионы

Врач пинками проверил состояние пациента (видео)
Жуткие кадры: здание обрушилось на припаркованные машины (видео)
Не исключен теракт: новые данные о взрыве в академии в Петербурге
Племянницу Скрипаля жестоко избили

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru