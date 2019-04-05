За что любят Михаила Горбачева

В сети получило широкую популярность видео, на котором известная актриса и филантроп Чулпан Хаматова поздравляет с днем рождения первого и последнего президента СССР Михаила Сергеевича Горбачева. На праздничном застолье в узком кругу Чулпан, держа именинника за руку и целуя его в щечку, рассказывает, что в СССР, чтобы чего-то достичь в жизни, нужно было быть "серостью". "Я очень счастлива [...], спасибо вам за эту возможность быть "цветной", за это право внутреннее, которое вы мне дали. И все, что я из себя представляю сегодня – это Перестройка, ваши дела, ваша любовь, ваша отвага..." – подытоживает актриса.

Сразу хочется сделать ремарку, что все нижесказанное не ставит под сомнения актерский талант, искренность мотивов и личные качества Чулпан Хаматовой и других упомянутых персон. Для кого-то, кому помогла ее благотворительная деятельность, она может считаться святой, потому что они получили помощь, которую так ждали.

Так вот, с одной стороны, оказывается, что вся плеяда советских актеров, режиссеров, композиторов, певцов, художников, ну и прочих всяких там ученых, конструкторов и инженеров, чьи плоды труда стали, ни много ни мало, достоянием мировой культуры – все это были "серости". Не чета современным "цветным" свободным творцам, над которыми больше не занесен беспощадный молот цензуры и других ограничений.

В реальности же, если для примера брать каких-нибудь нынешних киноделов, вариант, когда они могут создать красивую качественную картинку при полном идейном и духовном вакууме внутри (а сказать им попросту нечего) – не самый плохой. Нередко вообще у них не получается сделать что-либо даже на "троечку с минусом", а в смысловой фундамент ложатся незакрытые пубертатные переживания, шизофрения и лизергиновые трипы с последующим выплескиванием всей этой субстанции на аудиторию. Ну, или просто пшик, однодневная конъюнктурная халтурка. И все это порой за бюджетные народные деньги.

Но кого это волнует, когда теперь ни за что не нужно нести ответственность: можно устраивать под крылом у государства творческий междусобойчик "для своих", пилить немалые бюджеты, иметь престижную, хорошо оплачиваемую и нет, не простую, но все же не слишком пыльную работу, почет и уважение, выходить в свет, путешествовать, радоваться жизни. Это же просто рай для свободного творческого человека.

Ну да ладно. Чулпан Хаматова имеет право на свои оценочные суждения. Хочется остановить внимание на другом. Актриса известна своей благотворительной деятельностью, то есть ей не чуждо сопереживание, забота о других людях и прочие благородные качества. Да, разумеется, в основе всей этой помощи лежит, как говорят специалисты, занимающиеся историей вопроса, фактор "личного нравственного здоровья", то есть вполне себе эгоистичная потребность "нести людям добро", подпитывающая позитивно самооцениваемый образ себя. Но это касается всех без исключения людей, обусловлено биологически и вполне нормально. Сказано не в укор, ценности сделанного это не умаляет.

Но актриса от души искренне благодарит человека, который является фасадной фигурой тех сил, что запустили уничтожение СССР, что привело в итоге к череде вооруженных конфликтов и потокам беженцев, стремительному обнищанию населения, разгулу преступности, наркомании и проституции, росту заболеваемости различными недугами, алкоголизации, веренице суицидов, погрому науки, промышленности, армии и культуры. В результате тотального снижения благосостояния широких слоев населения, безработицы, связанных с потерей всяческих идеалов и хоть какой-то уверенности в завтрашнем дне, депрессий и психических расстройств на улицах страны оказались тысячи и тысячи беспризорных детей. Еще тысячи и тысячи детей не смогли получить необходимую медицинскую из-за разрушения системы здравоохранения.

Кто-то может возразить, что все это было в эпоху Ельцина. Да. Но первый шаг, когда "страну сдали", она потеряла львиную долю своего суверенитета и была отдана на растерзание новым внутренним "хозяйчикам жизни" и внешним "благодетелям", был сделан именно при Михаиле Сергеевиче и тех, кто стоял за ним.

Результаты тех преобразований, отправной точкой которых стала "эпоха Горби", до сих пор точно не подсчитаны. Хотя специалисты, исследующие эту тему, отмечают, что совокупные инфраструктурные и человеческие (по прямым и косвенным сопутствующим причинам) потери сопоставимы с итогами полноценной "горячей" войны. Многим гражданам нашей страны ничего особенно рассказывать и не нужно, прелесть последующих 90-х они вкусили на личном опыте.

Но дело здесь не во взглядах одного конкретного человека, это лишь один из инфоповодов. На самом деле подобное явление для нашей "интеллигенции" является системным. Вот бывший глава фонда "Город без наркотиков" и экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман в своем видеоблоге говорит: "Я считаю, что Горбачев сыграл в истории России позитивную роль, хотя бы потому, что при нем закончился Советский Союз. [...] Как бы сейчас ни было тяжело, как бы сейчас ни было непросто, даже сейчас в сто раз лучше, чем было в Советском Союзе". После чего он крайне позитивно оценил принятый Горбачевым "Сухой закон", который якобы спас полтора миллиона жизней. То, что этот закон был продуманным шагом к последующему социальному взрыву, а потом вкупе с проведенными преобразованиями привел к еще большему росту потребления алкоголя, не говоря уже про наркотики, и демографической катастрофе – отдельная большая тема. Прекраснее этого было бы только, если Ройзман, "борец с наркотиками", поздравил бы с днем рождения какого-нибудь местного наркоборона. Мол, спасибо за то, что подарили благородную цель в жизни и помогли выбиться в люди.

В 2011 году Михаил Горбачев отметил свое 80-летие в Лондоне

Возвращаясь к теме благотворительности, хочется, чтобы граждане видели этот аспект социальный жизни системно, как часть общего механизма. Острая необходимость в благотворительности возникает тогда, когда государство снимает с себя социальные обязательства и граждане просто не могут получить современную и своевременную помощь и поддержку.

Настоящая социальная защищенность, высокое качество жизни в одном из аспектов – это когда ты уверен, что случись нехорошее, тебя или твоего ребенка "заштопают" по последнему слову науки и техники – по праву. И это зависит от воли и устремлений представителей зажиточных слоев (безусловно, спасибо таким людям), которые будут решать, кто сегодня будет жить, а кто умрет.