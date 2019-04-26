Володин выразил соболезнования в связи с уходом Быстрицкой
Элина Быстрицкая обладала редким талантом и мастерством передавать всю глубину человеческих чувств и переживаний, а также твердостью характера, отметил председатель нижней палаты. По словам Вячеслава Володина, эти качества проявились еще в юности, когда она работала в госпитале в годы Великой Отечественной войны.
Спикер напомнил, что народная артистка СССР блистала на сценах многих столичных театров – Пушкинского, Театра имени Ермоловой, Малого. Последнему она отдала более 60 лет.
"Несколько поколений зрителей восхищаются ее игрой в "Тихом Доне", которая до сих пор остается эталоном исполнения роли Аксиньи. Ее яркие образы в фильмах "Неоконченная повесть", "Добровольцы", "Все остается людям" навсегда останутся в памяти поклонников", – сказал Володин.
Активная жизненная позиция и многолетняя педагогическая деятельность Быстрицкой заслуживают глубочайшего уважения, подчеркнул спикер Госдумы. Ее уход Володин назвал невосполнимой утратой для отечественной культуры. "Светлая память", – заключил он.
Народная артистка СССР Элина Быстрицкая скончалась 26 апреля на 92-м году жизни. Она снялась более чем в 20 картинах. Всесоюзную известность актрисе принесла роль Аксиньи в фильме Сергея Герасимова "Тихий Дон".
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