В России встали на защиту затравленного русофоба Гордона
"Стоило украинскому журналисту сказать, что он не любит Бандеру и напомнить о том, что он единственным голосовал против переименования Московского проспекта в проспект Бандеры, как тут же ему пригрозили убийством", – прокомментировал ситуацию собеседник "Дни.ру". Он подчеркнул, что сделано было это публично представителями разных эшелонов украинской власти.
"Как бы я критично не относился к заявлениям Гордона в отношении России и ее политики, но если ему публично угрожают убийством, то нельзя пройти мимо подобных вещей", – убежден эксперт. По его словам, многие пытаются продвигать идеи в стиле: "Ну, он же враг России, дескать, зачем обращать внимание на угрозы в его адрес?".
По мнению Вадима Манукяна, в этом состоит главная ошибка. "Нельзя делить людей на хороших и плохих, если им угрожают убийством. И к тому, чтобы журналиста Кирилла Вышинского поскорее выпустили из тюрьмы, нужно призывать, и в отношении угроз убийством в адрес Гордона необходимо активно высказываться", – заявил эксперт. Манукян добавил, что именно так должен поступать каждый человек, который считает себя порядочным "и никак иначе".
Ранее Дмитрий Гордон в своем аккаунте в Youtube обвинил представителей украинской националистической партии в угрозах физической расправы. Также он потребовал у Киева и силовых структур государства обратить внимание на эту ситуацию.
Известная на Украине противница русского языка Ирина Фарион написала в Facebook, что для Гордона должны создать невыносимые условия жизни, чтобы он мог "сдохнуть в диких муках". А замглавы Кировоградского областного совета Игорь Степура пожелал журналисту "повторить судьбу Бузины", которого убили в 2015 году в Киеве.
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