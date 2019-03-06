В России встали на защиту затравленного русофоба Гордона

Украинскому журналисту Дмитрию Гордону, известному своими критичными высказываниями о нашей стране, на родине угрожают убийством. Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян уверен, что об этом нельзя молчать.

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