Володин пригласил в Думу медиков для обсуждения идеи о дефибрилляторах в общественных местах
По мнению руководителя Думы, появление дефибрилляторов в общественных местах поможет спасти тысячи жизней. Использование таких аппаратов – распространенная мировая практика.
"Во многих странах они размещены повсеместно в местах массового пребывания людей. После принятия этого закона такие устройства появятся в нашей стране в аэропортах, на вокзалах…Это позволит спасти тысячи жизней, потому что при внезапной остановке сердца счет идет на минуты", - сказал Вячеслав Володин.
Он подчеркнул, что современные автоматические дефибрилляторы просты в использовании и снабжены понятной инструкцией. Воспользоваться прибором сможет любой человек, не имеющий специальных медицинских знаний.
Сегодня, 14 марта Госдума приняла в первом чтении поправки в закон "Об основах охраны здоровья граждан". Они регламентируют оказание первой помощи с использованием автоматических дефибрилляторов. В документе, в частности, идет речь о правилах размещения приборов, способах информирования о случаях, когда необходимо их использования.
❤️ Не только врачи, но и простые граждане смогут оказывать первую помощь пострадавшим автоматическими наружными дефибрилляторами. Их будут размещать в общественных местах. Соответствующий законопроект приняли в первом чтении.— Государственная Дума (@dumagovru) 14 марта 2019 г.
Рассказываем, как пользоваться этим прибором �� pic.twitter.com/z7Ys5QK9lF
Сейчас в России применять дефибрилляторы могут только определенные категории медработников, в первую очередь – врачи скорой помощи. Мировой опыт использования приборов для восстановления ритма сердца в странах ЕС, Австралии, Сингапуре, Казахстане, Азербайджане и Грузии показывает, что там существенно повышается уровень выживаемости пострадавших при внезапной остановке сердца.
Состояние артистки оценивается как крайне тяжелое
Предполагают, что "постучали сверху"
Примадонна устала от мытья костей
Артистка предстала в неожиданном виде