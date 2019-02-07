Спецслужбы нашли третьего отравителя Скрипалей
Третий подозреваемый в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии – некий Сергей Федотов, сообщает сетевое издание m24. Якобы русский шпион прибыл в Солсбери вместе с Петровым и Бошировым.
Утверждается, что Федотов планировал вернуться в Москву на одном лайнере вместе с ними, но незадолго до вылета снял регистрацию с рейса, передает Пятый канал. Отравитель остался в Великобритании, пишет Ura.ru.
Британское издание The Telegraph со ссылкой на источники заявляет, что Федотов тоже офицер военной разведки. При этом указывается, что имя и фамилия "агента" вымышленные, сообщает "Царьград".
Напомним, отравление экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии произошло 4 марта 2018 года в Солсбери, передает РИА ФАН. Лондон бездоказательно обвинил в покушении Москву, отметив, что было применено боевое отравляющее вещество "Новичок". Россия все обвинения опровергла и потребовала допустить к расследованию своих специалистов. Просьба была проигнорирована.
По данным британских СМИ, Скрипали после отравления остались в Великобритании. Якобы они переехали на юг страны, где по-прежнему находятся под наблюдением врачей.
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