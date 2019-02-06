Протухший десерт Меланьи Трамп выставили на торги

Организация RR Auctions выставила на торги торт, который был на свадьбе будущего президента США и словенской фотомодели. Церемония бракосочетания Дональда Трампа и Меланьи Кнавс состоялась 22 января 2005 года в американском городе Палм-Бич.

Во время мероприятия все гости получили необычный подарок – маленький десерт, который был копией многоярусного свадебного торта. Оригинальный десерт весил более 90 килограммов, а его стоимость составляла около 50 тысяч долларов. Торт был приправлен апельсиновой цедрой, сливочным кремом, пропитан французским ликером и украшен двумя тысячами сахарных цветов.

Как и оригинальная версия, маленький десерт содержит сливочный крем и украшен розой и золотыми хлопьями. Он достигает около семи сантиметров в высоту. К сладости прилагается белая коробочка с золотыми буквами М, Д, Т (Меланья и Дональд Трамп. – Прим. ред.). Как утверждает продавец, коробочка сохранилась хорошо.

Стартовая цена маленького торта – 200 долларов. Пока покупатели сделали только четыре ставки, и стоимость десерта поднялась до 267 долларов. Продавец надеется, что ему удастся продать угощение за 1500 долларов.

Среди гостей на свадьбе бизнесмена Дональда Трампа и модели Меланьи Кнавс было много знаменитостей. Церемонию посетили бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани, модель Хайди Клум, рэпер Шон Комбс, баскетболист Шакил О’Нил, продюсер Саймон Коуэлл и будущий противник предпринимателя на выборах – Хиллари Клинтон. В то время она была сенатором от штата Нью-Йорк, пишет "Экспресс-газета".