Протухший десерт Меланьи Трамп выставили на торги

Последние новости по делу Арашукова Форум Главные события Москвы Гороскоп Новости "Дома-2"

Самое читаемое

К "покосившемуся" Крымскому мосту срочно направили спасателей
Перестала жить: сердечный приступ добил измученную Кожевникову
Зачали под наркотиками: Самбурская заткнула рот бывшей любовнице Головина
"Превращается в порнозвезду": россияне раскрыли неожиданные факты о Лорак
Вернувшийся к Барановской Аршавин вызвал фурор
партнеры
Среда 6 февраля
Лента новостей
11:16
Оскандалившийся Верник бросил вызов известному артисту
11:12
Попавший впросак Дудь вывел из себя Киселева
11:06
Провалившейся Загитовой предложили убежище в Японии
10:36
Обнародовано прощальное видео Децла
09:50
Беременная Рапунцель рассказала об угрозе выкидыша
09:16
"Ведь уведет": роскошную Пугачеву сняли с другим мужчиной
09:10
Мировое признание: Овечкин стал лучшим в НХЛ
08:44
"Благодаря ей я сегодня жив!": втянутый в скандал с Собчак Виторган рассекретил свою девочку
08:13
Кадры с первыми движениями ребенка Маркл утекли в Сеть
08:11
Скоропостижно скончался знаменитый ведущий НТВ
06:30
Участница шоу "Дом-2" требует секса от возлюбленного
03:19
"Беременная" от Киркорова женщина записала жуткое видео перед смертью
23:42
"Самый опасный период": Талызину предупредили о проблемах из-за спиртного
22:09
Российские дипломаты добились мира в ЦАР
22:00
Рвущемуся к власти Зеленскому подписали смертный приговор
21:53
Развод и алименты: суд поставил точку в истории Глушаковых
21:52
Похудевшая Топурия показала шикарное тело
21:38
Юлия Ковальчук сбежала из России с семьей
21:13
Мечтающая о детях известная журналистка пережила 12 выкидышей
21:11
Няне наследников британского престола приказали следить за языком
21:11
Недобитого Порошенко спасли от разъяренной толпы
21:02
Ульяновские курсанты заразились эхинококкозом во время полевого выхода
20:21
Муж Пелагеи показал видео танцующей в сауне певицы
20:20
В Ижевске водитель сбил девушку с годовалым ребенком
20:16
В Татарстане осудили пытавших инвалида
19:58
На Урале из сугроба достали мертвого мужчину
19:51
Владелец частного дома в Тюмени погиб при пожаре
19:43
В московском СИЗО случайно нашли пропавшего швейцарца
19:42
Житель Омска обворовывал храмы и путешествовал
19:34
Погибли восемь человек: сумасшедшую парижанку заподозрили в поджоге
19:02
"Единая Россия" помогла алтайским поисковикам
18:58
"Он все врет": изможденная зависимостью Кафельникова разоблачила отца
18:50
Грязевой фонтан в Ростове попал на видео
18:38
Посетитель угрожает взорвать храм Илии Пророка в центре Москвы
18:30
В Горно-Алтайске скорая помощь попала в аварию
18:26
Сенсационные результаты экспертизы Децла: были наркотики?
18:16
В Саратове организаторы квеста подожгли клиентов
18:09
Известную пианистку задержали с партией наркотиков
17:57
Шнуров показал семейную идиллию в Марокко
17:56
Сибиряки устроили веселье на морозе
17:51
Беспомощный Порошенко обвинил Путина во всех грехах
17:39
В России задержали легендарного музыканта
17:38
Малахов попался на подлой лжи о смерти Децла
16:57
Безутешную вдову Марьянова разоблачили его любовницы
16:45
"Хочу на волю": Кокорина разнесли за покаяние в СИЗО
16:45
Переделанную Кабаеву обругали за необратимые изменения во внешности
16:33
Возбуждено дело: в Уфе месячного младенца нашли мертвым
16:28
Врачи спасают Башмета после смертоносного пожара
16:27
"Кума Путина" заподозрили в госизмене
16:10
Падение метеорита над Россией сняли на видео
16:06
Рассекречен диагноз попавшей в больницу Тарасовой
16:06
Почему врачи не болеют в сезон простуд
15:54
Внебрачная дочь претендует на наследство Осина
15:39
Украина унизительно отомстила известной российской ведущей
15:29
Володин: Киев ограничивает права наблюдателей ради победы Порошенко
15:24
Участник "Дома-2" шокировал рассказом про оргии несовершеннолетних мальчиков
15:15
Медведев сделал внушение непонятливому Лукашенко
15:00
Выскочку Зеленского накажут за нападки на Порошенко
14:59
Малахов убил страшными подробностями смерти "беременной" от Киркорова
14:48
Россиянок убивает страшная болезнь
14:46
Под Москвой нашли труп 20-летней давности
14:34
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 5 февраля 2019 года
14:11
Красавица-дочь Пугачевой заткнула за пояс соперниц
14:10
Певица Елка жестко ответила на вопросы о детях
14:06
Мария Порошина вышла в люди вместе с новорожденным сыном
13:56
"ЕР" призвала региональные власти к разумным тарифам на вывоз ТКО
13:50
Житель Вологодчины убил друга и уснул рядом с трупом
13:43
Любовница вышвырнула жену Глушакова из роскошного дома
13:32
"Только сливки снимала": раскрыт главный секрет Пугачевой
13:32
Тайные желания Бузовой стали достоянием общественности
13:17
Песни Лазарева потребовали запретить после скандала с ягодицами
13:05
Отвернувшийся от России Лукашенко сделал жесткое заявление
12:58
Обворожительная Седокова показала постельное фото
12:51
Абсолютно голая модель отказалась прикрывать свои прелести
12:42
"Скоро завалится арка": побывавшие на Крымском мосту бьют тревогу
12:42
Обмишурившаяся Вайкуле умоляет Агутина о прощении за подлость
12:37
У 44-летней Алферовой заподозрили беременность
12:36
Всплыли шокирующие причины грызни между Маркл и Миддлтон
12:30
Ресторан на Остоженке кормит гостей сигаретными бычками и губками для мытья посуды
12:19
"Пиаришься на трупе": докапывающуюся до истины Борисову затравили
12:13
"Банды Индостана": самый дорогой фильм Болливуда выходит в прокат
11:55
В Москве массово эвакуируют здания из-за угроз взрыва
11:44
Ведущую Первого канала сняли в борделе среди проституток
11:36
40 миллионов дали на "уничтожение" Пугачевой
11:21
Ублюдки надругались в общественном туалете над малолетней дочерью Кравец
11:18
"Урок усвоил": изнывающий в СИЗО Кокорин просится на свободу
11:11
"Платят две тысячи": автора хита "Белые розы" бросили в нищете
11:09
Хам Порошенко озвучил угрозы в адрес Путина
10:45
"Я с ней согласен": Познер влез в скандал с Собчак и Виторганом
10:44
"Так и не пересеклись": знаменитый артист рассекретил последний разговор с Децлом
09:53
Изуродованная пластикой звезда "Дома-2" молит о помощи
09:51
Опытная Джоли учит 17-летнего сына окручивать женщин
09:38
Что стоит за публичным покаянием Влада Соколовского
09:35
Есть жертвы: поезд на огромной скорости сошел с рельсов
09:07
Мать Тимати рассказала о смерти из-за рака
08:59
Жесткое падение Моуринью на льду попало на видео
08:41
"Все закончилось": Билан сделал непростой выбор
08:13
Россиян решили избавить от рабства ЖКХ
08:12
"Корабли точно пройдут": заявление Порошенко о новой провокации у Крымского моста
06:55
Смерть Децла вызвала волну негодования
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Безутешную вдову Марьянова разоблачили его любовницы
Ублюдки надругались в общественном туалете над малолетней дочерью Кравец
"Только сливки снимала": раскрыт главный секрет Пугачевой
Предавший Путина Лукашенко нашел нового союзника
Собчак спихнула Волочкову с лестницы
Покинувшая Россию Бузова растаяла от счастья
Общество

Протухший десерт Меланьи Трамп выставили на торги

Дональд и Меланья Трамп. Фото: www.globallookpress.com
Организация RR Auctions выставила на торги торт, который был на свадьбе будущего президента США и словенской фотомодели. Церемония бракосочетания Дональда Трампа и Меланьи Кнавс состоялась 22 января 2005 года в американском городе Палм-Бич. 
прочитано 744 раза

Во время мероприятия все гости получили необычный подарок – маленький десерт, который был копией многоярусного свадебного торта. Оригинальный десерт весил более 90 килограммов, а его стоимость составляла около 50 тысяч долларов. Торт был приправлен апельсиновой цедрой, сливочным кремом, пропитан французским ликером и украшен двумя тысячами сахарных цветов.

ПО ТЕМЕ

Мягкотелый Трамп подставляет под удар жену

Ненужная вещь: Меланью Трамп ждет незавидная судьба

 Меланья Трамп

Меланья Трамп фотомодель, дизайнер

Как и оригинальная версия, маленький десерт содержит сливочный крем и украшен розой и золотыми хлопьями. Он достигает около семи сантиметров в высоту. К сладости прилагается белая коробочка с золотыми буквами М, Д, Т (Меланья и Дональд Трамп. – Прим. ред.). Как утверждает продавец, коробочка сохранилась хорошо.

Стартовая цена маленького торта – 200 долларов. Пока покупатели сделали только четыре ставки, и стоимость десерта поднялась до 267 долларов. Продавец надеется, что ему удастся продать угощение за 1500 долларов.  

Среди гостей на свадьбе бизнесмена Дональда Трампа и модели Меланьи Кнавс было много знаменитостей. Церемонию посетили бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани, модель Хайди Клум, рэпер Шон Комбс, баскетболист Шакил О’Нил, продюсер Саймон Коуэлл и будущий противник предпринимателя на выборах – Хиллари Клинтон. В то время она была сенатором от штата Нью-Йорк, пишет "Экспресс-газета". 

Автор: Полина Крылова6 февраля 2019, 10:04
ФОТОРЕПОРТАЖ

Любимые женщины Трампа

567

комментарии

Политика

Недобитого Порошенко спасли от разъяренной толпы
Беспомощный Порошенко обвинил Путина во всех грехах
"Кума Путина" заподозрили в госизмене
Медведев сделал внушение непонятливому Лукашенко

Шоу-бизнес

"Сердце разрывается от любви и боли": безутешный Толмацкий обратился к покойному сыну
Вдова Марьянова жестко приложила его любовниц
Беременная Рапунцель рассказала об угрозе выкидыша
Обнародовано прощальное видео Децла

Проишествия

В московском СИЗО случайно нашли пропавшего швейцарца
Известную пианистку задержали с партией наркотиков
Погибла вся семья: жуткие подробности пожара в доме на Никитском
Студентов МГУ задержали за изготовление взрывчатки

Lifestyle

Зрителей театра на Таганке подвергли массовому гипнозу
Аргентинские страсти снова разгораются в Кремле
"Единая Россия" проследит за реконструкцией театров и библиотек
Скандальную комедию о блокаде Ленинграда разнесли после премьеры
Шоу-бизнес

Беременная Рапунцель рассказала об угрозе выкидыша

Звезда "Дома-2" поведала о том, как будет воспитывать наследника без отца
Общество

Протухший десерт Меланьи Трамп выставили на торги

Стартовая цена – 200 долларов
Шоу-бизнес

Ведущую Первого канала сняли в борделе среди проституток

Звезда рассказала о нелегком заработке
Шоу-бизнес

Малахов убил страшными подробностями смерти "беременной" от Киркорова

Поклонница поп-короля умерла при очень странных обстоятельствах

Гороскоп

"Самый опасный период": Талызину предупредили о проблемах из-за спиртного
Гороскоп на неделю
Совет на выходные
Прогноз личной жизни на февраль 2019 года

Фоторепортажи

Сибиряки устроили веселье на морозе
Иссохшую до костей анорексичку спас шоколад
Пухлая родственница перещеголяла известную супермодель
Молодая чемпионка мира с шикарным телом заткнула за пояс Памелу Андерсон

Спорт

Любовница вышвырнула жену Глушакова из роскошного дома
"Урок усвоил": изнывающий в СИЗО Кокорин просится на свободу
"Одноразовые девочки": на карьере учениц Тутберидзе поставили крест
Разъяренные фанаты Медведевой и Загитовой набросились на Туктамышеву

Регионы

Падение метеорита над Россией сняли на видео
"Скоро завалится арка": побывавшие на Крымском мосту бьют тревогу
7 погибших: под Калугой перевернулся автобус с детьми (Видео)
Вампир-сатанист совершил жестокое ритуальное убийство и стал врачом
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru