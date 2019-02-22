Сделано заявление о вводе российских военных в Киев
Громкое заявление о российских военных в Киеве сделал заявил экс-глава СБУ Игорь Смешко. Он назвал такое развитие событий вполне реальным, напомнив, что Россия переместила практически весь свой наступательный потенциал сухопутных войск на границу с Украиной.
"При каких условиях может быть полномасштабное вторжение? Очевидно, это важно с политической точки зрения только тогда, когда дестабилизация внутри страны, допустим, третий Майдан в центре Киева с кровью, применением автоматического оружия", – предположил Смешко.
По его мнении, такое вторжение уже отработано. Военный боится, что это станет прелюдией к Третьей мировой войне. Но, может случиться и другое: Запал признает легитимность миротворческой миссии России, пишет издание "ПолитНавигатор".
Действительно, в России не раз делались заявления на самом высоком уровне о том, что если возникнет угроза нашим соотечественникам на Украине, то Москва сделает все возможное для их защиты. Об этом говорил, в том числе, и президент Владимир Путин.
Впрочем, до полномасштабной войны с Украиной дело вряд ли дойдет, полагают эксперты. Россия может провести в Незалежной операцию по принуждению к миру по аналогии с той, которая была успешно реализована в Грузии в 2008 году.
Что касается миротворческих сил, то Москва предлагала разместить их на линии разграничения сторон в зоне конфликта на юго-востоке Украины. Киевские власти выдвигали другое условие – миротворцы должны занять позиции на границе Донбасса с Россией.
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