Российские миротворцы готовы войти в Киев, если там начнется третий майдан. Хаос и неразбериха вынудят министра обороны Сергея Шойгу пойти на такой шаг.

Громкое заявление о российских военных в Киеве сделал заявил экс-глава СБУ Игорь Смешко. Он назвал такое развитие событий вполне реальным, напомнив, что Россия переместила практически весь свой наступательный потенциал сухопутных войск на границу с Украиной.

"При каких условиях может быть полномасштабное вторжение? Очевидно, это важно с политической точки зрения только тогда, когда дестабилизация внутри страны, допустим, третий Майдан в центре Киева с кровью, применением автоматического оружия", – предположил Смешко.

По его мнении, такое вторжение уже отработано. Военный боится, что это станет прелюдией к Третьей мировой войне. Но, может случиться и другое: Запал признает легитимность миротворческой миссии России, пишет издание "ПолитНавигатор".

Действительно, в России не раз делались заявления на самом высоком уровне о том, что если возникнет угроза нашим соотечественникам на Украине, то Москва сделает все возможное для их защиты. Об этом говорил, в том числе, и президент Владимир Путин.

Впрочем, до полномасштабной войны с Украиной дело вряд ли дойдет, полагают эксперты. Россия может провести в Незалежной операцию по принуждению к миру по аналогии с той, которая была успешно реализована в Грузии в 2008 году.

Что касается миротворческих сил, то Москва предлагала разместить их на линии разграничения сторон в зоне конфликта на юго-востоке Украины. Киевские власти выдвигали другое условие – миротворцы должны занять позиции на границе Донбасса с Россией.