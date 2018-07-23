Маршал о любовнице: Разница в 35 лет не мешает химическим процессам

Александр Маршал желает всем своим поклонникам испытать такое же чувство, какое переживает он. Разница в возрасте – даже в 35 лет – любви не мешает.

Александр Маршал познакомил поклонников со своей возлюбленной Кариной. Но на вопрос, когда намечается свадьба, отвечает, что не любит ничего планировать. Артист признает, что с любимой ему очень повезло – она очень умная, понимающая, не говорит лишнего, когда музыкант возвращается с гастролей.

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Разница в возрасте в 35 лет Александру абсолютно не мешает. "Понимаете, между людьми бывает такой химический процесс, который называется любовь. С нами это случилось. Я сам иногда себе говорю: куда ты, зачем? Но я желаю вам хоть раз в жизни испытать то, что я сейчас испытываю с Кариной", – обращается поклонникам артист.

Сын и дочь Александра отреагировали на появление в жизни певца столь юной пассии спокойно. С бывшей супругой Маршал расстался давно, а дети его понимают, уверен музыкант. Он отмечает, что со всеми своими женщинами старается сохранять хорошие отношения – и терпеть не может ссоры и дрязги.

Публикация от Александр Маршал (@marshalsinger) 13 Июл 2018 в 2:49 PDT

Карина работает на радио выпускающим редактором. Маршал обратил внимание на 24-летнюю красавицу во время одного из эфиров. Как рассказывает сама Карина, они встречались и раньше. Однако именно этот эфир стал судьбоносным, призналась девушка "Комсомольской правде".

После таких горячих рассуждений о любви журналисты спросили Маршала – почему же он поет, в основном, не лирические, а патриотические песни? Музыкант ответил, что успел побывать во многих горячих точках – в частности, Чечне, в Сирии. Он чувствовал потребность пообщаться с непосредственными участниками событий. Эти ребята делают все возможное, чтобы россияне жили в безопасности, заключил артист.