Володин оценил отреставрированные Троекуровские палаты

Долгое время здание нуждалось в реставрации. Выдающийся
памятник архитектуры времен первых царей династии Романовых чудом пережил
советское время. С 1990-х годов уникальное здание находилось в ветхом состоянии и постепенно
разрушалось.
Реставраторы вдохнули в памятник архитектуры новую жизнь. Обновленные палаты будут использоваться для нужд Госдумы: туда переедут комитеты по международным делам, а также по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.
В отреставрированных палатах побывал спикер нижней палаты Вячеслав Володин. По его инициативе в 2017 году началось спасение выдающегося памятника. Спустя два года завершены почти все работы. Осталось провести внутреннюю отделку.
"Теперь это прекрасное здание, живая история", – отметил председатель нижней палаты.
Посетил спикер и находящийся по соседству Дом Союзов – еще один выдающийся памятник отечественного зодчества. Построенное в XVIII веке детище архитектора Матвея Казакова будет использоваться для мероприятий Госдумы, пока основное здание нижней палаты будет на ремонте.
В Доме Союзов уже проводились парламентские конференции и слушания. В скором времени там пройдет заседание Совета законодателей. Осмотрев интерьер здания, Володин предложил переехать в него думскому комитету культуры. Инициативу спикера рассмотрит Совет нижней палаты.
Напомним, в июле 2017 года пленарное заседание Госдумы пришлось прервать из-за протечки крыши. В мае этого года специалисты обнаружили под зданием нижней палаты на Охотном Ряду пустоты. В начале октября президент Владимир Путин распорядился временно разместить Думу и работников ее аппарата в здании Дома Союзов.
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