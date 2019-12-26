"Лицо отвалится": Миддлтон вынесли страшный приговор

Новое фото герцогини вызвало переполох у фанатов британской короны. Не заметить странные изменения во внешности герцогини Кембриджской они не могли.
Снимок появился на официальной странице королевской семьи в социальной сети "Инстаграм". В кадре Кейт позирует в двубортном сером пальто, отороченном меховым воротником и такими же манжетами.
Однако внимание привлекло выражение лица венценосной особы. Изысканная черная шляпка не смогла скрыть "замороженный" ботоксом лоб. Область челюсти осталась открытой, и подписчики с легкостью увидели глубокие складки.
Конечно, многие тотчас списали это на злоупотребление косметическим препаратом. Стоит заметить, что при инъекциях ботокса мышцы буквально "замораживаются", но на другие мускулы идет большая нагрузка. По всей видимости, именно этот факт и заставил некоторых считать, что герцогиня пристрастилась к уколам красоты.
"Мне нравится ее пальто, но ее лицо однажды отвалится из-за целой кучи ботокса под кожей. И ее брови каждый раз становятся все выше и темнее. Она улететь хочет?" – высказался один из подписчиков аккаунта королевской семьи. Реакции не последовало.
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