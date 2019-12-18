Кейт Миддлтон дерзко увернулась от интимного касания мужа

Кейт Миддлтон и принц Уильям приняли участие в прямом эфире ВВС. Уильям протянул руку, чтобы нежно коснуться руки любимой супруги, но Кейт проворно увернулась.

Кажется, Кейт Миддлтон и принц Уильям идеальная пара. Во всяком случае, так считают их многочисленные поклонники. Когда супруги выходят в свет, то неизменно ведут себя сдержанно, но идут близко друг к другу и чуть ли не нога в ногу. Это обстоятельство не раз бурно обсуждалось их восхищенными фанатами.

Однако у любой пары бывают проблемы, и Кейт с Уильямом не исключение. Об этом свидетельствует прямой эфир ВВС, на котором появились супруги. Пара встретилась с волонтерами, собирающимися работать в праздничные дни. В ходе беседы с участниками встречи принц Уильям попытался ласково коснуться Кейт Миддлтон, но та стремительно увернулась от его прикосновения. Интересно, что в тот момент герцогиня Кембриджская улыбнулась особенно лучезарно, как бы скрадывая неприятный осадок, который, вероятно, мог остаться у зрителей. Принц Уильям тоже постарался сделать вид, что ничего не случилось.

Как правило, чем более официальным является мероприятие, тем холоднее должны себя вести члены королевской семьи. Но вряд ли уютные посиделки у камина на BBC относятся к этому правилу. В Сути бурно обсуждают этот момент. В интернете можно найти даже видеоролик, на котором заметно, как резко повела себя с мужем Кейт Миддлтон.

Поклонники предполагают, что перед встречей с волонтерами супруги поссорились. Другие комментаторы не нашли никакого "криминала" в действиях герцогини. А третьи и вовсе умудрились разглядеть, будто принц Уильям тихонько ущипнул любимую жену.