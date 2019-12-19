Фото повзрослевших отпрысков Миддлтон утекло в Сеть

Знаменитая чета по традиции рассылает рождественские открытки друзьям, родственникам и активистам опекаемых ими фондов. Одними из первых поздравления от монаршей семьи Великобритании получили кадеты Королевских ВВС. Они-то и разместили кадр в Twitter.
Позже коммандер Дон Маккафферти раскаялся в содеянном, ведь из-за него произошла преждевременная утечка фото. Открытка подписана лично Кейт Миддлтон, сообщает People.
Несмотря на казус, пользователи Сети были рады увидеть новый снимок. В полном составе семья герцогов Кембриджских не фотографировалась очень давно.
Фолловерам понравилась композиция, в центре которой оказался мотоцикл. Малыш Луи пристроился вместе с отцом на сиденье, а принц Джордж и принцесса Шарлотта расположились в коляске. Кейт Миддлтон встала рядом с супругом.
Пользователи Сети обратили внимание на то, как подросли наследники монаршей четы. Звездой фото был признан младший сын Кейт Миддлтон. По мнению интернет-обитателей, Луи заметно повзрослел.
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