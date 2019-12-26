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"Вы ее убиваете": Разин обвинил Зеленского в страшном предательстве

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Андрей Разин обвинил Владимира Зеленского в предательстве. По словам продюсера, лидер Украины бросил коллегу на произвол судьбы.
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Руководитель группы "Ласковый май" рассказал, что украинская певица Нина Кирсо уже длительное время находится в тяжелом состоянии. 55-летнюю артистку госпитализировали в июне прошлого года с подозрением на кровоизлияние в мозг. В течение восьми месяцев звезда находилась в коме и лишь благодаря помощи врачей смогла очнуться. 

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По словам Андрей Разина, родственники певицы больше не могут поддерживать ее материально. Артист заявил, что готов помочь Нине Кирсо и даже обратился за помощью к высокопоставленным лицам на Украине, однако его просьбы так и не были услышаны.

"Дискотека "Союз" готова оказать ей помощь, но никто не может решить этот вопрос. Я обращался к министру культуры Украины с просьбой разрешить провести 19 концертов на территории Украины в поддержку Нины Кирсо, но ничего не меняется", – рассказал он в личном микроблоге.

Музыкальный продюсер назвал бездействие украинского президента "большим предательством". "Вы своим бездействием убиваете Нину, потому что она не получает помощи. Как можно нам передать ей деньги, как можно поддержать ее супруга, как можно поддержать ее сына?", – продолжил свою мысль Андрей Разин.

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Публикация от Андрей Разин "Ласковый Май" (@razin_andrei_lm)

Участник группы "Ласковый май" напомнил Владимиру Зеленскому о том, что он тоже когда-то был артистом. В социальных сетях Андрей Разин призвал украинского лидера не смешивать политику и простых людей. "Скажи мне лучше, как артист, как помочь Нине?", – заключил он.

Автор: 26 декабря 2019, 08:40

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