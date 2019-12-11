Разин закидал камнями Шатунова и Малахова

Рак у Анастасии Заворотнюк Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Топ новостей

Официальное заявление близких после известия о смерти Анастасии Заворотнюк
Катались по полу: Басков и Крутой сцепились на глазах у кричащих от ужаса звезд
"Держат народ за дураков": вскрылся чудовищный обман Пугачевой
"Я его любовница": скандал с двойной жизнью Плющенко получил продолжение
Фадеев перед смертью дал важное наставление сыну
партнеры
Среда 11 декабря
Лента новостей
15:49
Аварийная посадка самолета без шасси попала на видео
15:06
Под Москвой нашли обезглавленный труп
14:43
Под Петербургом мужчина набросился с ножом на возлюбленную
14:25
"Просто политическая проститутка": грязные сплетни добили Успенскую
14:23
Секс не вовремя разрушает брак
14:11
Умерла создатель "Радионяни" Елена Лебедева
13:52
Страшные последствия стресса для организма
13:50
"Встретились на том свете": вскрылась связь умершего Михалкова с Лужковым
13:44
"Дни.ру" дарят билеты: иммерсивная выставка Mystic Universe
13:39
"Политическая ошибка!": в России возмущены выходом сериала с Зеленским
13:39
Петросян дал первый комментарий о свадьбе с Брухуновой
13:32
В Мурманске задержали готовившего теракт россиянина
13:28
"Ксюше хочется": Солнцев сунул нос в конфликт Собчак и Лопыревой
13:10
"Верх наглости": россияне объявили бойкот после отстранения от Олимпиады
13:04
Стала известна дата похорон Лужкова
13:00
Униженный Билан отказался петь на концерте с участием Лазарева
12:54
В Сети появился новый тизер скандального сериала "Содержанки"
12:39
Как сложилась жизнь отсидевшей в тюрьме звезды "Дома-2"
12:35
В России появился новый официальный софт для закупочной отрасли
12:32
В Петербурге ребенок пожаловался на избивающую его мать
12:24
"Как пережить такое?": Корчевников взвыл из-за внезапной смерти
12:23
Джиган и его команда ошарашили неожиданным поведением (видео)
12:17
"Родители Юли попросили": Исаева сделала заявление от имени семьи Началовой
12:14
В частном особняке под Москвой обнаружили подпольное казино
11:50
Народ стошнило от мерзкого вида грязнули Тимати
11:46
Страшные кадры: в Екатеринбурге полыхает завод
11:41
Эрнст признал ошибкой сюжет об атаке истребителя на малайзийский Boeing
11:37
"Царица небесная": загадочную Лорак "облизали" с головы до ног
11:29
Российские боксеры отказались ехать на Олимпиаду в Токио
11:21
Стало известно о новой свадьбе Софии Ротару
11:08
Озлобленные украинцы поставили "мисс Львов" на колени
10:50
Москвичей предупредили о резком похолодании
10:42
"Неприемлемо!": коллега высказался об уходе Михалковой
10:38
"Обсмеялись": юные участницы паясничали за спиной Волочковой
10:36
"Загнали самолет": озвучены детали катастрофы MH17
10:29
На севере Москвы ребенок попал под колеса иномарки
10:16
Брэд Питт поведал о любовницах после разрыва с Анджелиной Джоли
10:10
"Не хочу больше портить ей жизнь": Шаляпин назвал причину расставания с Цымбалюк-Романовской
10:10
Есть пострадавшие: под Владивостоком произошла авария с 18 машинами
09:56
Россияне назвали справедливую зарплату
09:47
Растерявшийся Зеленский бросился в ноги к Меркель и Макрону
09:40
Муж Рапунцель из "Дома-2" расплакался из-за случившегося с женой
09:31
Беременная жена Джигана подхватила вирус накануне родов
09:19
"Великолепен": раскрыта сенсационная связь Поклонской и Зеленского
09:10
Родившей Решетовой пришлось вернуться к жизни простой россиянки
09:00
Разъехавшиеся Прилучный и Муцениеце поделили детей
08:43
Продолжает укрепляться: рубль держит позиции
08:35
Рыдающие москвичи отдали Лужкову дань памяти
08:24
Зеленский уделал тяжелобольную Заворотнюк
08:21
Ведущий шоу "Званый ужин" спас людей во время пожара
07:56
Путин высказался о предложении сделать 31 декабря выходным
06:05
"Ноги – палки": Рудковская опозорилась из-за сестры Билана
04:01
"Муж мой подождет!": знаменитая певица завела нового любовника
02:03
Марго Овсянникова об Ольге Бузовой и "Евровидении"
01:01
Сообщается о прорыве украинских кораблей у Крымского моста
00:02
Странная вспышка напугала жителей Алтая (видео)
21:59
Зеленскому сильно досталось за провальную встречу с Путиным
21:58
"Показала себя настоящую": как Шурыгиной удалось подцепить миллионера
21:43
"На Киркорова похожа": фото дочери Стоцкой поразило россиян
21:27
"Кричал от боли, подползал к двери": ключевой свидетель заговорил о кончине Марьянова
21:08
"ЕР" проработает законы о массовых захоронениях жертв репрессий
20:37
"Произошло чудо": Дробыш расчувствовался после триумфального возвращения Носкова
20:29
"Серьезные проблемы": Сябитова жестко высказалась о браке Петросяна с молодой
19:59
На петербургского депутата завели дело за кражу уборочной техники
19:19
Чехову ткнули носом за хвастливое поведение в святом месте
19:18
Идущего "изгонять Путина" якутского шамана снова задержали
19:18
"Кристина – мастер": Янковский откровенно о постельной сцене с Асмус
19:02
"Даже родители не знали": поисковики нашли могилу брата Путина
18:47
Пьяные коммунальщики с монтировками устроили побоище в Москве
18:42
Варнава отменила свадьбу после интимного момента с Лазаревым
18:33
"Синька": вид резко изменившегося Преснякова вызвал оторопь
18:31
Российская компания построит самую высокую башню в Берлине
18:24
Врач рассказала о способах избежать гипертонии
17:59
"Приступ радикулита": подругу раскорячило рядом с шикарной Алсу
17:55
Позор в социальной рекламе оскорбил ветеранов ВОВ в Орле
17:40
Патриарх Кирилл будет лично отпевать Лужкова
17:33
Пакет законопроектов о защите инвестиций прошел первое чтение
17:20
"Шансов не было": кардиолог о болезни и смерти Лужкова
17:12
"Раздал лещей": Тарасов подрался с беременной женой при дочери
17:11
"Обострение всех болезней": Азиза впервые озвучила настоящую причину смерти Началовой
17:07
Театр классического балета отметит Новый год с "Щелкунчиком"
16:53
Малышева назвала самые опасные советы по лечению отравления
16:34
Тарифы ЖКХ повергли россиян в ужас
16:32
Моделирующие колготки для создания идеального новогоднего образа
16:29
"Много неадекватных": Башаров пожаловался на травлю после слухов об избиении жены
16:25
Как выглядят повзрослевшие дети Мурата Насырова
16:17
Подравшийся с дамой в самолете Панин нелепо объяснился
16:16
Гуляев объяснил странную любовь 70-летней Пугачевой к дерзким мини
16:12
Лещенко вспомнил о вкладе Лужкова "в самый сложный момент"
16:07
"Делали надрезы и выдавливали": уколы "красоты" довели Повалий до больницы
15:57
"Страшная штука": Савичева всерьез испугалась за свою жизнь
15:54
Птицы будут пьянствовать зимой: москвичей просят быть внимательными
15:35
"Подсматривает и подслушивает": вскрылись подробности позора Зеленского в Париже
15:34
Церетели после смерти Лужкова вспомнил его знаковую заслугу
15:27
Ургант жестко проехался по Малахову (видео)
15:22
"Противно": Галкина заплевали за преклонение перед Лужковым
15:22
"Контакт был": экс-любовники Маликов и Ветлицкая встретились в приватной обстановке
15:08
Больная раком певица без части мозга умерла
15:02
Володин выразил соболезнования близким Лужкова
14:57
Жириновский прокомментировал смерть Лужкова
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Нет вокальных данных!": известная певица воткнула нож в спину Бузовой
"Муж мой подождет!": знаменитая певица завела нового любовника
"Теперь ума хоть прибавится!": как живет Лолита после разрыва с пятым мужем
В России выросло число гипертоников
"Патрикам" добавили итальянской классики
"Рэдиссон Ройал" Года Нисанова и Зараха Илиева открывает новые форматы отдыха
Шоу-бизнес

Разин закидал камнями Шатунова и Малахова

Юрий Шатунов и Андрей Малахов. Фото: Дни.ру
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин продолжает попытки достучаться до своего бывшего коллеги Юрия Шатунова. Правда, при этом он умудрился закидать камнями и его, и Андрея Малахова.

Продолжение: Дочь Винокура воссоединилась с бывшим мужем после сообщения о втором ребенке
прочитано 773 раза

Андрей Разин утверждает, что директор Юрия Шатунова Аркадий Кудряшов продолжает настраивать артиста против него. Продюсер "Ласкового мая" рассказал, в какую сумму обошлось участие певца в передаче "Привет, Андрей!".

ПО ТЕМЕ

Разин сдержал клятву перед Малаховым

"Ты никому не нужен": Разин жестко приложил Шатунова

 Звездный Инстаграм

Сюжеты Звездный Инстаграм

Андрей Александрович Разин

Андрей Александрович Разин продюсер, певец, политик

 Андрей Николаевич Малахов

Андрей Николаевич Малахов журналист, телеведущий, шоумен

"По моим сведениям, программе Андрея Малахова "Привет, Андрей!", участие в ней Юры Шатунова стоило один миллион рублей (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.). Два года они вели переговоры и, наконец-таки, сошлись. Одним из условий было то, что Юра будет лить грязь на Разина. Только поэтому Кудряшов согласился, по моим сведениям, получив за это один миллион рублей", – написал Разин на своей странице в социальной сети "Инстаграм".

Впрочем, облив экс-подопечного грязью, продюсер поспешил заверить, что нисколько не обижается на Юрия. Он уверен: певец всего лишь следовал указаниям своего директора, который, по словам Разина, настраивает звезду отечественной эстрады против бывшего коллеги.

"Что бы там Юра ни говорил, я на него не обижаюсь, но Кудряшова не прощу никогда, потому что там будет одна ложь в отношении меня. Когда-то я взял на помойке этого человека и сделал его директором Юры Шатунова, а он теперь настраивает Юру против меня и придумывает всякие истории, думая, что он уйдет от ответственности. Никто не уйдет от ответственности, в том числе, уголовной. В случае, если по телевидению прозвучит лживая информация, будут немедленно приняты меры", – высказался Андрей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Андрей Разин "Ласковый Май" (@razin_andrei_lm)

Не забыл он пройтись и по знаменитому тезке. Разин подчеркнул, что больше не будет сотрудничать с телеведущим, поскольку тот ведет нечестную игру.

"А с Андреем Малаховым мы прекращаем сотрудничество. Дважды предав меня, третьего раза не будет. Прощай, Андрей 🙏 Кроме того, с Юрой Шатуновым я не встречался и не общался с июля и я не могу понять то, что он говорит в отношении меня в средствах массовой информации – это его личная позиция или навязанное мнение Аркадия Кудряшова", – подытожил мужчина.

Автор: 11 декабря 2019, 14:47
ФОТОРЕПОРТАЖ

Разин разрыдался у гроба Осина

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Зеленскому сильно досталось за провальную встречу с Путиным
Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков
Зеленский прилюдно опозорился после переговоров в Париже
Глобальный провал: вертлявый Лукашенко устроил демарш

Шоу-бизнес

Рыжий из "Иванушек" открыл обстоятельства жуткой трагедии
Глюкоза появилась на людях в развратном виде
"Уже не восстановится": Анастасия Заворотнюк останется парализованной
Миллиарды: родные делят шикарное наследство Юрия Лужкова

Проишествия

Есть погибшие: неизвестный устроил бойню в больнице (видео)
Мост рухнул прямо перед лобовым стеклом машины (видео)
Религиозные фанатики зверски убили собственного ребенка
Запад попался на наглой лжи о Сирии

Lifestyle

В Сети появился новый тизер скандального сериала "Содержанки"
"Устал от вранья": Добронравов раскрыл судьбу сериала "Сваты"
"Чувствую себя беззащитной": героиня рассказала о книге "Я – Сания"
Нагиев довел Бондарчука до бешенства жестким отказом
Общество

Сообщается о прорыве украинских кораблей у Крымского моста

Что происходит вокруг Керченского пролива
Шоу-бизнес

Муж Рапунцель из "Дома-2" расплакался из-за случившегося с женой

Мужчина не смог сдержать эмоций
Общество

Растерявшийся Зеленский бросился в ноги к Меркель и Макрону

Украинский лидер чувствовал себя не так уверенно, как остальные участники переговоров в Париже
Шоу-бизнес

"Неприемлемо!": коллега высказался об уходе Михалковой

Всплыли неожиданные причины случившегося

Гороскоп

Совет на выходные
Гороскоп на неделю
"Все быстро раскроется": замужнюю Летучую предупредили о серьезных последствиях измен
Детские подарки на Новый 2020 год: как выбрать

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Верх наглости": россияне объявили бойкот после отстранения от Олимпиады
Каковы шансы? Cможет ли Россия обжаловать решение WADA после допинг-скандала
Отобрать медали из Сочи: Родченков нанес России новый удар
"Как не стыдно!": Тарасова сорвалась из-за "похорон" Загитовой

Регионы

Заявлено о серьезных проблемах с Крымским мостом перед запуском поездов
Странная вспышка напугала жителей Алтая (видео)
В "ЕР" требуют наказать виновных в оскорблении памяти героев ВОВ
Жуткие подробности убийства экс-главы города в Кузбассе
© 2015-2019 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru