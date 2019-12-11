Разин закидал камнями Шатунова и Малахова

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин продолжает попытки достучаться до своего бывшего коллеги Юрия Шатунова. Правда, при этом он умудрился закидать камнями и его, и Андрея Малахова.

Андрей Разин утверждает, что директор Юрия Шатунова Аркадий Кудряшов продолжает настраивать артиста против него. Продюсер "Ласкового мая" рассказал, в какую сумму обошлось участие певца в передаче "Привет, Андрей!".

"По моим сведениям, программе Андрея Малахова "Привет, Андрей!", участие в ней Юры Шатунова стоило один миллион рублей (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.). Два года они вели переговоры и, наконец-таки, сошлись. Одним из условий было то, что Юра будет лить грязь на Разина. Только поэтому Кудряшов согласился, по моим сведениям, получив за это один миллион рублей", – написал Разин на своей странице в социальной сети "Инстаграм".

Впрочем, облив экс-подопечного грязью, продюсер поспешил заверить, что нисколько не обижается на Юрия. Он уверен: певец всего лишь следовал указаниям своего директора, который, по словам Разина, настраивает звезду отечественной эстрады против бывшего коллеги.

"Что бы там Юра ни говорил, я на него не обижаюсь, но Кудряшова не прощу никогда, потому что там будет одна ложь в отношении меня. Когда-то я взял на помойке этого человека и сделал его директором Юры Шатунова, а он теперь настраивает Юру против меня и придумывает всякие истории, думая, что он уйдет от ответственности. Никто не уйдет от ответственности, в том числе, уголовной. В случае, если по телевидению прозвучит лживая информация, будут немедленно приняты меры", – высказался Андрей.

Не забыл он пройтись и по знаменитому тезке. Разин подчеркнул, что больше не будет сотрудничать с телеведущим, поскольку тот ведет нечестную игру.

"А с Андреем Малаховым мы прекращаем сотрудничество. Дважды предав меня, третьего раза не будет. Прощай, Андрей 🙏 Кроме того, с Юрой Шатуновым я не встречался и не общался с июля и я не могу понять то, что он говорит в отношении меня в средствах массовой информации – это его личная позиция или навязанное мнение Аркадия Кудряшова", – подытожил мужчина.