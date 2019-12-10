Жириновский прокомментировал смерть Лужкова

В Мюнхене на 84-м году жизни умер экс-мэр Москвы Юрий Лужков. Уход бывшего градоначальника прокомментировал лидер ЛДПР Владимир Жириновский.



Сообщение о том, что умер Лужков, глава либерал-демократов назвал "не слишком приятной новостью". Жириновский напомнил, что экс-мэр управлял Москвой 18 лет.



"Мы приложили максимум усилий, чтобы убрать его. Видите, как в политической жизни... Но, слава Богу, что он умер сейчас, а не десять лет назад, когда мы добились его ухода", – передает слова председателя ЛДПР "Лента.ру".

Лужков был активным и крепким хозяйственником, умел работать, отметил Жириновский. Он напомнил, что бывший мэр по образованию химик-инженер. Бывший градоначальник мог бы связать свою жизнь с наукой, стать директором или технологом научно-исследовательского центра, отметил лидер ЛДПР.

России не хватает таких мэров, как Лужков, заявил Жириновский. "Если он брался за что-то, то это делалось: ремонт, или дома, или дороги, или питание", – сказал депутат.

11 лет назад Лужков ответил на вопрос Познера. Тогда с нами не было полуострова. Сегодня Крым с нами, но не стало Юрия Михайловича.



Светлая память! pic.twitter.com/nGg4q4N1bG — Путин говорит (@CzarSays) December 10, 2019

Лужков умер на 84-м году жизни в мюнхенской клинике во время плановой операции на сердце. По предварительным данным, бывший градоначальник умер от анафилактического шока. Прийти в сознание он не успел. По другим данным, Лужков умер уже после операции.

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким политика. Юрия Лужкова он назвал энергичным и жизнерадостным человеком, который многое сделал для города и его жителей.