Жириновский прокомментировал смерть Лужкова

Сообщение о том, что умер Лужков, глава либерал-демократов назвал
"не слишком приятной новостью". Жириновский напомнил, что экс-мэр управлял Москвой 18 лет.
"Мы приложили максимум усилий, чтобы убрать его. Видите, как в политической жизни... Но, слава Богу, что он умер сейчас, а не десять лет назад, когда мы добились его ухода", – передает слова председателя ЛДПР "Лента.ру".
Лужков был активным и крепким хозяйственником, умел работать, отметил Жириновский. Он напомнил, что бывший мэр по образованию химик-инженер. Бывший градоначальник мог бы связать свою жизнь с наукой, стать директором или технологом научно-исследовательского центра, отметил лидер ЛДПР.
России не хватает таких мэров, как Лужков, заявил Жириновский. "Если он брался за что-то, то это делалось: ремонт, или дома, или дороги, или питание", – сказал депутат.
11 лет назад Лужков ответил на вопрос Познера. Тогда с нами не было полуострова. Сегодня Крым с нами, но не стало Юрия Михайловича.— Путин говорит (@CzarSays) December 10, 2019
Светлая память! pic.twitter.com/nGg4q4N1bG
Лужков умер на 84-м году жизни в мюнхенской клинике во время плановой операции на сердце. По предварительным данным, бывший градоначальник умер от анафилактического шока. Прийти в сознание он не успел. По другим данным, Лужков умер уже после операции.
Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким политика. Юрия Лужкова он назвал энергичным и жизнерадостным человеком, который многое сделал для города и его жителей.
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