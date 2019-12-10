Украинцы устроили пляски на костях еще не остывшего Лужкова

Юрий Лужков скончался в Мюнхене. По предварительным данным, причиной стали осложнения после операции на сердце. Бывший мэр Москвы не вышел из наркоза.
О почивших принято говорить либо хорошо, либо никак, но украинцев это не остановило. Автор статьи сообщил, что Лужков негативно высказывался о Незалежной. Он поддерживал российский Крым, споры о котором не утихают, и отмечал, что не стоит платить за нахождение Военно-морского флота в акватории Украины.
"Нам ни в коем случае нельзя оставлять ни Севастополь, ни Крым. Эта позиция постоянная. На все инсинуации мы отвечаем: Севастополь – это русский город, это военно-морская база России, которая обеспечивает геостратегический баланс на юге России. А его потеря – это потеря юга России", – приводит автор слова бывшего градоначальника.
Он напомнил, что свои высказывания Лужков повторял в Симферополе, за что Служба безопасности Украины в мае 2008 года запретила ему въезд в страну. Тогда Юрий Михайлович заметил, что действия Незалежной являются "откровенным пренебрежением договором, неприкрытым стремлением в НАТО", пишет "Обозреватель".
Автор материала называет возврат полуострова в состав России в 2014 году оккупацией. Это написано в связи с тем, что Лужков поддержал инициативу Госдумы потребовать от Украины денежную компенсацию за понесенный Крымом ущерб в годы нахождения в составе Незалежной.
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