"Человек болел": звезда МХТ выступила с неожиданным заявлением о смерти Лужкова

"Театр Et Cetera, в котором мы сейчас находимся, был, кстати, построен при Юрии Михайловиче, – говорит Золотовицкий. – Вообще, он всегда делал то, что считал нужным. И был в этом честен. Хотя мне не нравится многое из архитектуры, появившейся при нем. Мне жаль, например, каких-то снесенных зданий".
"Лужков руководил, фактически, страной в стране – огромным городом, а это очень непросто, – продолжает звезда МХТ имени Чехова. – Он был очень неоднозначной фигурой, но сделал много хорошего. Например, построил дом для артистов Художественного театра, развивал студийные движения. Можно, конечно, вспомнить какие-то негативные вещи, которые случались за почти 20 лет руководства столицей. Но человек болел за свой город, был прекрасным хозяйственником. И, возможно, за это и пострадал в итоге".
Напомним, Юрий Лужков умер в клинике Мюнхена, где ему проводили операцию на сердце. Бывшего мэра Москвы похоронят на Новодевичьем кладбище, как сообщила пресс-секретарь мэра столицы Гульнара Пенькова. Об этом попросили его родственники и вдова-миллионер Елена Батурина.
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