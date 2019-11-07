Володин предостерег от попыток переписать историю

Россию и Словакию объединяют общая культура и история, но
особенно важно помнить об общей победе над фашизмом, отметил спикер Госдумы. Он подчеркнул, что за освобождение республики жизни отдали более 63 тысяч солдат
и офицеров.
Переписывать историю недопустимо, подчеркнул Володин. Однако в наши дни могилы и памятники предков разрушаются даже в Польше – стране, которая понесла наибольшие потери от фашизма, указал спикер Госдумы. "Сегодня политики Европы могут себя реализовать, потому что наши солдаты и офицеры остались там лежать", – отметил председатель нижней палаты.
Спикер прокомментировал предложение о встрече ветеранов – участников освобождения Словакии. Володин поддержал инициативу и отметил, что Госдума совместно с парламентариями других стран внесет свой вклад в организацию мероприятия.
В конференции принял участие глава парламента Словакии Андрей Данко. Он рассказал о хороших личных отношениях со спикером Госдумы и крепких связях между нашими странами.
"Отношения России и Словакии строятся на принципах дружбы, отсутствия двойных стандартов, невмешательства в дела суверенных государств. Нам крайне важно, чтобы наши коллеги из европейских стран делали все со своей стороны, чтобы такие же стандарты реализовывались", – заключил Володин.
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