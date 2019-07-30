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"Ей плохо": Виктюк сообщил о тяжелом состоянии вышвырнутой из МХАТ Дорониной

Татьяна Доронина. Фото: www.globallookpress.com
Режиссер Роман Виктюк рассказал о том, как сейчас себя чувствует народная артистка. Татьяна Доронина до сих пор не оправилась после увольнения из любимого театра, где долгие годы была художественным руководителем.
прочитано 3425 раз

Виктюк заявил, что знаменитая актриса не совпадает с Московским художественным театром им. Горького, и это было ясно с самого начала. Он считает, что Татьяне Дорониной в свое время не надо было уходить из Большого драматического театра им. Г.А. Товстоногова.

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"Но ее поманили в Москву. Там действительно было все: словесные обольщения, обожание, уговоры. А потом случился этот раздел театра. Все я помню, как вчера. Я в это время там ставил. То, что там происходило, — тьма", – цитирует режиссера газета "Известия". Он вспомнил, как в конце прошлого года примерно за неделю до прихода новой команды в МХАТ они с Татьяной Дорониной репетировали спектакль, в котором артистка играла Сару Бернар.

По словам Виктюка, он чувствовал, что вокруг театра что-то происходит: в воздухе висит какая-то агрессия. При этом о грядущих кадровых изменениях ни он, ни Татьяна Доронина, еще не знали. "Я просто понимал – так нельзя работать. Сказал это Татьяне Васильевне и ушел. А позже и она ушла", – поделился режиссер.

Он отметил, что все это – закулисные интриги, которые были во все времена. "При чем тут обиды? Ушла и все. И вот уже полгода без театра", – отметил Виктюк. Он добавил, что в спектаклях, которые назначило новое руководство, Татьяны Дорониной не было. Знаменитость ждала "Старую актрису", но ее так и не поставили в планы.

Роман Виктюк признался, что сейчас не общается с артисткой. Судя по всему, из-за того, что сейчас Татьяна Доронина в тяжелом душевном состоянии. "Знаю, что звонить ей нельзя, потому что ей плохо. Она сама позвонит или приедет… Если совсем будет плохо, у меня будет сигнал. Это не звонок, это другое. А пока я держу связь с театром. Там есть верные ей люди", – заключил режиссер.

Напомним, в декабре 2018 года стало известно, что место Татьяны Дорониной занял Эдуард Бояков, а актриса получила должность президента театра. С тех пор зрители винят режиссера в том, что он привел к "ухудшению морального и физического состояния" знаменитости.

Автор: 30 июля 2019, 19:35

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Гость
но нельзя же актерствовать,режиссировать до гробовой доски.когда-то и путь давать нужно.
Нужно.....но вышвыривать,как слепую старую собаку нельзя!
Гость
Ответить
Гость
Всё, что делает команда Боякова, очень достойно и на высоком уровне. Скандалы и интриги поутихнут, останется только творчество.
Да что вы! Этот Эдтчкп в Воронеже хорошо насрал.....и свалил. Мразь,жадный,хабалистый! Хоть бы каплю уважения к человеку! Нет! Власть портит.
Гость
Ответить
К поломанной Чуриковой,мертвой Началовой,морщинистой Меньшовой , увядающей Глюкозой добавилась вышвырнутая Доронина. Браво,вы настоящие журналисты. Такие эпитеты достойны «настоящих» журналистов. Какие времена ,такие и журналисты.
Ликвидатор, в монашестве Александр из Берлина
Ответить
красножопая
Гость
Ответить
Всё, что делает команда Боякова, очень достойно и на высоком уровне. Скандалы и интриги поутихнут, останется только творчество.
Гость
Ответить
но нельзя же актерствовать,режиссировать до гробовой доски.когда-то и путь давать нужно.
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