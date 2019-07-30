"Ей плохо": Виктюк сообщил о тяжелом состоянии вышвырнутой из МХАТ Дорониной

Виктюк заявил, что знаменитая актриса не совпадает с Московским художественным театром им. Горького, и это было ясно с самого начала. Он считает, что Татьяне Дорониной в свое время не надо было уходить из Большого драматического театра им. Г.А. Товстоногова.
"Но ее поманили в Москву. Там действительно было все: словесные обольщения, обожание, уговоры. А потом случился этот раздел театра. Все я помню, как вчера. Я в это время там ставил. То, что там происходило, — тьма", – цитирует режиссера газета "Известия". Он вспомнил, как в конце прошлого года примерно за неделю до прихода новой команды в МХАТ они с Татьяной Дорониной репетировали спектакль, в котором артистка играла Сару Бернар.
По словам Виктюка, он чувствовал, что вокруг театра что-то происходит: в воздухе висит какая-то агрессия. При этом о грядущих кадровых изменениях ни он, ни Татьяна Доронина, еще не знали. "Я просто понимал – так нельзя работать. Сказал это Татьяне Васильевне и ушел. А позже и она ушла", – поделился режиссер.
Он отметил, что все это – закулисные интриги, которые были во все времена. "При чем тут обиды? Ушла и все. И вот уже полгода без театра", – отметил Виктюк. Он добавил, что в спектаклях, которые назначило новое руководство, Татьяны Дорониной не было. Знаменитость ждала "Старую актрису", но ее так и не поставили в планы.
Роман Виктюк признался, что сейчас не общается с артисткой. Судя по всему, из-за того, что сейчас Татьяна Доронина в тяжелом душевном состоянии. "Знаю, что звонить ей нельзя, потому что ей плохо. Она сама позвонит или приедет… Если совсем будет плохо, у меня будет сигнал. Это не звонок, это другое. А пока я держу связь с театром. Там есть верные ей люди", – заключил режиссер.
Напомним, в декабре 2018 года стало известно, что место Татьяны Дорониной занял Эдуард Бояков, а актриса получила должность президента театра. С тех пор зрители винят режиссера в том, что он привел к "ухудшению морального и физического состояния" знаменитости.
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