"Дни.ру" дарят билеты: фестиваль FriendsFest

В этом году легендарному ситкому "Друзья" исполнилось 25 лет! Отпраздновать день рождения сериала поклонники смогут на фестивале FriendsFest в Москве. Мероприятие пройдет в Афимолл Сити.
В России этот фестиваль пройдет впервые, что станет настоящим событием для фанатов "Друзей". Гости смогут увидеть знакомые всем декорации со съемок сериала.
Гости фестиваля смогут воссоздать легендарную сцену из заставки сериала: потанцевать с зонтами под саундтрек “I’ll be there for you” и сделать фото на диване, который появлялся как в вступительной сцене шоу, так и в кафе Central Perk. Именно в этих местах герои появлялись большую часть времени.
Также, в кафе гостей будут ждать угощения. Чтобы попасть на концерт, достаточно выполнить два простых условия:
- Подпишитесь на Instagram @dniru и аккаунт
@paramountcomedy
- Отметьте в комментариях разных друзей
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❗️ДАРИМ БИЛЕТЫ❗️На фестиваль FriendsFest (2 приглашения на 2 персоны)⠀ ⠀ ▪️Подпишитесь на @dniru и на @paramountcomedy ▪️Отметьте как можно больше друзей в разных комментариях ⠀ ⠀ Больше комментариев - больше шансов победить! ��Результаты в stories 22 ноября в 12.00 ����⠀ ⠀ #выступление #билеты #розыгрыш #москва #группа #бесплатно #friendsfest
Больше комментариев – больше шансов победить! Напоминаем, что ранее "Дни.ру" дарили билеты в кино.
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