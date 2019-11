"Дни.ру" дарят билеты: фестиваль FriendsFest

Попасть на фестиваль FriendsFest с 27 ноября по 1 декабря вы сможете абсолютно бесплатно. В этом вам помогут "Дни.ру". Организатор фестиваля – Paramount Comedy.

В этом году легендарному ситкому "Друзья" исполнилось 25 лет! Отпраздновать день рождения сериала поклонники смогут на фестивале FriendsFest в Москве. Мероприятие пройдет в Афимолл Сити.

В России этот фестиваль пройдет впервые, что станет настоящим событием для фанатов "Друзей". Гости смогут увидеть знакомые всем декорации со съемок сериала.

Гости фестиваля смогут воссоздать легендарную сцену из заставки сериала: потанцевать с зонтами под саундтрек “I’ll be there for you” и сделать фото на диване, который появлялся как в вступительной сцене шоу, так и в кафе Central Perk. Именно в этих местах герои появлялись большую часть времени.

Также, в кафе гостей будут ждать угощения. Чтобы попасть на концерт, достаточно выполнить два простых условия:

Подпишитесь на Instagram @dniru и аккаунт @paramountcomedy



Отметьте в комментариях разных друзей

Больше комментариев – больше шансов победить! Напоминаем, что ранее "Дни.ру" дарили билеты в кино.