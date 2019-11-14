"Дни.ру" дарят билеты: мультфильм "Король слон"

Добрый и позитивный мультик на который обязательно стоит сходить вместе с детьми. Эта история о слоне, который преодолевает множество припятский на своем пути.
Неуклюжий упитанный слон Шадфил родился наследником престола целого слоновьего королевства. Он не верит в свои силы, пока не сталкивается с жадным охотником и не переживает долгое опасное путешествие, где ему предстоит узнать цену храбрости и дружбы.
"Дни.ру" проводят розыгрыш, где проигравших не будет!
Чтобы попасть на премьеру мультфильма "Король слон" достаточно выполнить два простых действия:
▪ Подписаться на Instagram @dniru и на @prestige_kino
▪ Отметить друзей в комментариях (1 друг = 1 билет)
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Друзья! �� Беспроигрышный конкурс! ⠀ Наши партнеры @prestige_kino проводят зрительскую премьеру семейной анимации "Король слон" ⠀ Приглашаем ВСЕХ кто: ▪Подпишется на @dniru и на @prestige_kino ▪Отметит друзей в комментариях(1 друг = 1 билет) ⠀ Премьера состоится 16 ноября в субботу в 12:00 в кинотеатре Формула Кино Центральном Детском Мире.
Чем больше комментариев оставите, тем больше билетов вы сможете получить.
Напоминаем, что ранее разыгрывались билеты на концерт грузинской группы Mgzavrebi. Конкурс все еще актуален!
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