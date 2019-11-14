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Общество

"Дни.ру" дарят билеты: мультфильм "Король слон"

Фото: Пресс-служба
16 ноября в Центральном детском мире пройдет показ детского мультфильма "Король слон". Благодаря "Дни.ру" вы сможете сходить на него бесплатно. 
прочитано 74 раза

Добрый и позитивный мультик на который обязательно стоит сходить вместе с детьми. Эта история о слоне, который преодолевает множество припятский на своем пути.  

Неуклюжий упитанный слон Шадфил родился наследником престола целого слоновьего королевства. Он не верит в свои силы, пока не сталкивается с жадным охотником и не переживает долгое опасное путешествие, где ему предстоит узнать цену храбрости и дружбы. 

"Дни.ру" проводят розыгрыш, где проигравших не будет!

Чтобы попасть на премьеру мультфильма "Король слон" достаточно выполнить два простых действия:

▪ Подписаться на Instagram @dniru и на @prestige_kino

▪ Отметить друзей в комментариях (1 друг = 1 билет) 

Чем больше комментариев оставите, тем больше билетов вы сможете получить.

Напоминаем, что ранее разыгрывались билеты на концерт грузинской группы Mgzavrebi. Конкурс все еще актуален!

14 ноября 2019, 12:18

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