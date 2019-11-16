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Общество

Принцу Гарри и Меган Маркл протянули руку помощи

Принц Гарри и Меган Маркл. Фото: www.globallookpress.com
Уже несколько месяцев герцог и герцогиня Сакссесские, принц Гарри и Меган Маркл, являются мишенью для травли. Ежедневно их обливают грязью с ног до головы, тем самым вгоняя их в серьезную депрессию.
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Недавно внук Елизаветы II побывал в Японии. Там ему удалось пообщаться с князем Монако Альбером II.

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Меган Маркл

Меган Маркл актриса

По словам герцога Валентинуа, младший сын принца Уэльского Чарльза поведал ему о своих глубоких переживаниях. Как оказалось, рыжеволосый принц чувствует себя затравленным.

Политический лидер, в свою очередь, отнесся к этому с сочувствием. И даже дал расстроенному супругу Маркл пару дельных советов. 

"Я сказал: ''Просто делай то, что нужно, чтобы сохранить личное пространство и конфиденциальность''", – поделился князь Монако.

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Публикация от Меган Маркл / Meghan Markle (@duchessofsussex_daily)

Альбер II поддержал принца Гарри и в решении подать иск на таблоид Mail On Sunday. Но предупредил, что подобный судебный процесс будет довольно сложным.

"Это звучит легко лишь на словах. Особенно трудно приходится с британскими СМИ, которые не только слишком любопытны, но и грубы. Они не считаются с людьми", – утверждает политический лидер.

Но лучше всего, по мнению герцога Валентинуа, не обращать внимания на нападки со стороны СМИ. "Иногда человек имеет право так поступать по отношению к тем, кто проявляет к нему излишнее любопытство и жестокость", – подчеркнул правитель. 

16 ноября 2019, 02:08
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