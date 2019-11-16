Принцу Гарри и Меган Маркл протянули руку помощи

Недавно внук Елизаветы II побывал в Японии. Там ему удалось пообщаться с князем Монако Альбером II.
По словам герцога Валентинуа, младший сын принца Уэльского Чарльза поведал ему о своих глубоких переживаниях. Как оказалось, рыжеволосый принц чувствует себя затравленным.
Политический лидер, в свою очередь, отнесся к этому с сочувствием. И даже дал расстроенному супругу Маркл пару дельных советов.
"Я сказал: ''Просто делай то, что нужно, чтобы сохранить личное пространство и конфиденциальность''", – поделился князь Монако.
Альбер II поддержал принца Гарри и в решении подать иск на таблоид Mail On Sunday. Но предупредил, что подобный судебный процесс будет довольно сложным.
"Это звучит легко лишь на словах. Особенно трудно приходится с британскими СМИ, которые не только слишком любопытны, но и грубы. Они не считаются с людьми", – утверждает политический лидер.
Но лучше всего, по мнению герцога Валентинуа, не обращать внимания на нападки со стороны СМИ. "Иногда человек имеет право так поступать по отношению к тем, кто проявляет к нему излишнее любопытство и жестокость", – подчеркнул правитель.
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