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Общество

Миддлтон жестко опустила Маркл

Кейт Миддлтон. Фото: www.globallookpress.com
Герцогиня Кембриджская жестко указала Меган Маркл на ее ошибки в поведении. Миддлтон отметила, что Меган сама виновата отчасти в произошедшем.
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История началась с интервью, которое герцогская чета Сассекских дала в рамках съемки документального фильма о своем путешествии в Африку. Венценосные особы рассказали о таких сокровенных вещах, что двор Британской короны пришел в ужас. Так Маркл отметила, что с момента свадьбы с принцем Гарри она живет в постоянном стрессе.

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Кейт Миддлтон герцогиня Кембриджская

 Меган Маркл

Меган Маркл актриса

Подобное вызвало новую волну нападок СМИ на герцогиню. В свою очередь, это вызвало у Миддлтон желание помочь Меган, однако перед тем, как услышать важный совет по налаживанию отношений с журналистами, бывшей актрисе пришлось услышать в свой адрес нелицеприятные комментарии.

Так Кейт отметила, что отчасти Маркл сама виновата в том, что с ней происходит. По словам Кембриджской герцогини, Маркл должна была раньше заметить, что же она делает не так, сделать собственные выводы и попробовать поменять свой образ жизни на публике, однако она этого не сделала.

Тем не менее, как сообщает издание Express, Миддлтон все-таки выразила своей непутевой родственнице слова поддержки. Женщина рассказала, что в свое время у нее тоже были трудные моменты в отношениях с британскими таблоидами, но тем не менее, ей удалось справиться с нападками журналистов и восстановить репутацию. Того же самого Кейт пожелала и Маркл.

Автор: 31 октября 2019, 12:57

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