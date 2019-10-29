Миддлтон обошла теряющую позиции Маркл

Герцогиня Сассекская продолжает терять свои позиции. Проведенный в Великобритании опрос подтвердил, что подданным Елизаветы II куда милее Кейт Миддлтон.

По результатам исследования, только 33% из 2000 опрошенных британцев выразили свои симпатии к Меган Маркл. При этом многие считают, что супруга принца Гарри лицемерит в вопросах защиты окружающей среды.

Недоверие к Меган Маркл возникло после того, как в августе этого года четыре раза за неделю она воспользовалась частным джетом для полетов из Англии в Ибицу и Ниццу. Данные опроса также показывают, что 44% предпочитают Кейт Миддлтон, сообщает Mirror. А 23% и вовсе уверены, что принцу Гарри с женой было бы лучше перебраться в Лос-Анджелес.

Несмотря на то, что Кейт Миддлтон побила опускающуюся в рейтинге симпатий Меган Маркл, 55% респондентов полагают, что экс-актриса оказала положительное влияние на монархию. Кроме того, она изменила обычное течение жизни королевской семьи с тех пор, как вышла замуж за принца Гарри в мае 2018 года.

Поклонники Меган Маркл считают, что СМИ предвзято относятся к Меган Маркл. Таковых среди опрошенных 40%. При этом 27% полагают, что это вызвано расистскими предубеждениями,.

Напомним, ранее стало известно о неофициальном брачном контракте, который до свадьбы заключили Кейт Миддлтон и принц Уильям. Влюбленные договорились о тонкостях семейной жизни на Сейшелах, куда отправились в путешествие.

На райском острове Уильям пообещал Кейт Миддлтон, что будет с ней всегда. Согласно брачному контракту, они договорились решать все проблемы вместе и завести троих детей.